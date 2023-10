Volkswagen-Batterietochter Powerco und Umicore haben das Joint Venture Ionway zur Produktion von nachhaltigen Materialien für Elektrofahrzeug-Batterien gegründet. Das Unternehmen mit Sitz in Brüssel strebt an, Batteriezellfabriken in Europa zu glauben und transparente Lieferketten aufzubauen.Das Joint Venture Ionway Ionway wird Schlüsselmaterialien für Batteriezellen produzieren, um die Lieferketten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...