Wieder Schnäppchenjagd bei Amazon: Am 10. und 11. Oktober lockt der E-Commerce-Gigant seine Prime-Abonnenten mit etlichen Sonderangeboten. Mit dem Schritt will Amazon seine Lagerbestände weiter reduzieren. Können die Prime Deal Days der Aktie neuen Schwung geben oder übertreibt es der Konzern so langsam?Der reguläre Prime Day ist erst drei Monate her, da heißt es bei Amazon schon wieder: zwei Tage voller Angebote exklusiv für Prime-Mitglieder. Jede Menge Schnäppchen von Elektronik bis hin zu Spielzeug ...

