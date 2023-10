DJ ÜBERBLICK am Montag /Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutsche Produktion sinkt im August um 0,2 Prozent

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im August in etwa wie erwartet entwickelt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank sie gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lag um 2,0 (Juli: 1,7) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Ökonomen hatten einen Rückgang um 0,1 Prozent prognostiziert. Der für Mai gemeldete monatliche Produktionsrückgang von 0,8 Prozent wurde auf 0,6 Prozent revidiert. Im Dreimonatsvergleich war die Produktion von Juni bis August um 1,9 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor. Die Industrieproduktion im engeren Sinne stieg im August um 0,5 (minus 1,5) Prozent.

Deutscher Dienstleistungsumsatz steigt um Juli um 0,8 Prozent

Der Umsatz im deutschen Dienstleistungssektor hat im Juli kräftig zugenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stiegen die Umsätze ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 0,8 Prozent und lagen um 5,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.

Deutscher Maut-Fahrleistungsindex steigt im September um 0,4%

Die Fahrleistung mautpflichtiger Lastkraftwagen mit mindestens vier Achsen auf deutschen Bundesautobahnen ist im September gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent gestiegen. Wie das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) und das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilen, lag der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex um 2,7 Prozent niedriger als September. Die Referenzreihe des Index ist die Produktion im produzierenden Sektor.

Ifo-Institut: Leicht schlechtere Geschäftslage im Einzelhandel

Die Geschäftslage bei den Einzelhändlern hat sich laut einer Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung etwas verschlechtert. Der Indikator fiel von saisonbereinigt korrigierten minus 7,2 Punkten im August auf minus 9,8 Punkte im September, wie das Institut mitteilte. Die Erwartungen an die kommenden Monate hätten sich dagegen leicht verbessert. "Die zuletzt spürbaren Einkommenszuwächse bei vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern dürften weiter zu einer Stärkung der Kaufkraft führen. Davon sollten auch die Einzelhändler profitieren", sagte Ifo-Experte Patrick Höppner.

CSU gewinnt Landtagswahl in Bayern - Freie Wähler auf Platz zwei

Die CSU von Ministerpräsident Markus Söder hat die Landtagswahl in Bayern am Sonntag mit einem für die Partei schwachen Ergebnis für sich entschieden. Wie die Landeswahlleitung am frühen Montag in München mitteilte, kamen die Christsozialen bei dem Urnengang laut dem vorläufigen Ergebnis auf 37,0 Prozent vor den Freien Wählern von Spitzenkandidat und Vizeregierungschef Hubert Aiwanger mit 15,8 Prozent. Die AfD folgte mit 14,6 Prozent knapp vor den Grünen, die 14,4 Prozent erreichten, und der SPD mit 8,4 Prozent. Die FDP verpasste hingegen mit 3,0 Prozent klar den Wiedereinzug in den Münchner Landtag.

CDU gewinnt Landtagswahl in Hessen - FDP schafft Wiedereinzug

Die CDU von Ministerpräsident Boris Rhein hat die Landtagswahl in Hessen am Sonntag klar gewonnen. Wie die Landeswahlleitung am frühen Montag in Wiesbaden mitteilte, kamen die Christdemokraten bei dem Urnengang laut dem vorläufigen Ergebnis auf 34,6 Prozent vor der AfD mit 18,4 Prozent. Die SPD von Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser sicherte sich mit 15,1 Prozent knapp den dritten Platz. Es folgten die Grünen von Spitzenkandidat und Vizeregierungschef Tarek Al-Wazir mit 14,8 Prozent und die FDP mit 5,0 Prozent. Die Linke verpasste mit 3,1 Prozent den Wiedereinzug in den Wiesbadener Landtag.

Luxemburg: Regierungsbündnis verliert bei Parlamentswahl Mehrheit

Bei der Parlamentswahl in Luxemburg hat die Dreierkoalition des liberalen Regierungschefs Xavier Bettel deutlich an Zustimmung eingebüßt und ihre Mehrheit in der Abgeordnetenkammer verloren. Laut dem offiziellen Endergebnis von Sonntagabend konnten die Liberalen ihren Stimmenanteil zwar auf 18,7 Prozent steigern, die Unterstützung für die Grünen sank jedoch um fast sieben Punkte auf 8,5 Prozent. Die konservative Oppositionspartei CSV landete mit 29 Prozent der Wählerstimmen demnach auf dem ersten Platz.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.