Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh steht im Finale um den renommierten Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2023



09.10.2023 / 09:30 CET/CEST

Vossloh steht im Finale um den renommierten Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2023 Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis (DNP), Europas größte Auszeichnung für ökologisches und soziales Engagement, würdigt die Vorreiter der Nachhaltigkeit in Deutschland

Vossloh wird für sein Engagement für grüne Mobilität mit einem Platz im Finale beim 16. DNP geehrt

Die Gewinner werden Ende Oktober 2023 bekannt gegeben

Werdohl, 9. Oktober 2023. Vossloh ist eines der Unternehmen aus dem Bereich Mobilität und Logistik, die sich Hoffnung machen können, mit dem begehrten Preis ausgezeichnet zu werden. Geehrt werden Unternehmen, die sich innerhalb ihrer Branche besonders darum verdient gemacht haben, die Transformation zu mehr Nachhaltigkeit in die Breite zu tragen. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), dem Bundesumweltministerium und weiteren Partnern zeichnet der DNP nun erstmals Unternehmen aus insgesamt 100 Branchen aus. Die Vorreiter waren zuvor von unabhängigen Fachjurys auf der Grundlage detaillierter Nachhaltigkeitsprofile ausgewählt worden. Die insgesamt 140 Juroren entscheiden auch über die drei Finalisten und schließlich den Sieger in jeder Branche. Voraussichtlich am 31. Oktober 2023 wollen die Initiatoren der Auszeichnung mitteilen, welcher der Finalisten in der jeweiligen Kategorie gewonnen hat. Die Preisverleihung schließlich findet am Abend des 23. November 2023 in Düsseldorf im Rahmen des Kongresses zum 16. DNP statt. "Wir freuen uns sehr darüber, dass die Jury-Mitglieder des Deutschen Nachhaltigkeitspreises Vossloh aus einer Vielzahl renommierter und engagierter Unternehmen ausgewählt haben. Diese Nominierung ist eine weitere Bestätigung unserer strategischen Stoßrichtung. Durch unsere technologisch führenden Produkte und Dienstleistungen sowie unsere hoch innovativen Lösungen ermöglichen wir den Übergang hin zu schienengebundener, konkurrenzlos nachhaltiger Mobilität von Menschen und Gütern. Gleichzeitig reduzieren wir kontinuierlich die im Rahmen unserer Leistungserstellung verursachte Emission von Treibhausgasen. Es ist unser erklärtes Ziel, bis 2030 CO 2 -neutral zu sein. Über die Anerkennung unserer Leistungen in Sachen Nachhaltigkeit freuen wir uns sehr und sehen der Bekanntgabe der Gewinner im Oktober gespannt entgegen", sagt Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG.

Andreas Friedemann

Telefon: +49 (0) 2392 52-608

E-Mail: Presse@vossloh.com

Kontaktdaten für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

Telefon: +49 (0) 2392 52-609

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit rund 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren. Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit etwa 75 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern. Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Vossloh mit etwa 3.800 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.046,1 Mio.€.



