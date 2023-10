Zürich (ots) -Die Winterhilfe setzt sich seit 1936 für Menschen ein, die von - oft unsichtbarer - Armut betroffen sind. Die Leistungen der Winterhilfe sollen die aktuelle Situation der Leistungsempfangenden entschärfen, vor Verschuldung bewahren und Hilfe zur Selbsthilfe bieten. Die wichtigsten Leistungen: Übernahme von dringenden Rechnungen wie Krankenkassen-Selbstbehalte, unerwartete Nebenkostenabrechnungen etc., Abgabe von Naturalien (Betten, Kleider, Schulausrüstungen) und die Bezahlung von Freizeitkursen für Kinder. Abgesehen von der Kinderförderung werden die Leistungen in der Regel einmalig erbracht.Gestiegene Preise belasten knappe Budgets zusätzlichIn der Schweiz ist fast jede 7. Person von Armut bedroht (14,6 % der Bevölkerung, Quelle: BFS) Diese Personen sind durch die hohen Kosten für Gesundheit, Energie, Lebensmittel und die vielerorts angekündigten Mietzinserhöhungen besonders gefordert. Menschen, die an der Armutsgrenze leben, müssen jeden Franken umdrehen und sind auf unsere Unterstützung angewiesen.Aus der Region für die Region - Die Winterhilfe sammelt für Armutsbetroffene in der SchweizAktuell verschicken alle 27 Geschäftsstellen der Winterhilfe in allen Kantonen ihre Spendenaufrufe. Der Ertrag kommt armutsbetroffenen Menschen in finanziellen Notsituationen in der entsprechenden Region zugute.Pressekontakt:Winterhilfe Schweiz, Esther Güdel, Kommunikation, esther.guedel@winterhilfe.ch, Tel. 044 269 40 51Original-Content von: Winterhilfe Schweiz / Secours suisse d'hiver / Soccorso svizzero d'inverno, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007476/100912139