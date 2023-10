München (ots) -Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.:"Die breite demokratische Mitte in Bayern hat zusammen die deutliche Zustimmung der Bevölkerung erfahren. Wir müssen festhalten, dass die Berliner Regierungsparteien in Bayern deutlich unter 30 Prozent liegen. Das ist ein Signal, das die Parteien in Berlin aufnehmen sollten.Die starke bürgerliche Mehrheit in Bayern lässt einen stabilen wirtschaftspolitischen Kurs erwarten.Alle Parteien sind gefordert, ihren Fokus auf Wirtschaftspolitik zu legen. Es gilt jetzt, eine drohende De-Industrialisierung durch zupackende Standortpolitik zu verhindern. Wir brauchen wachstumsfördernde Bedingungen für unsere Unternehmen, damit sie mehr investieren können. Fehlende Investitionen heute sind fehlende Innovationen, fehlende Wertschöpfung und damit fehlende Arbeitsplätze von morgen. Hier ist der Freistaat gefragt, auch im Bund und in Europa.Wir bedauern, dass die FDP nicht in den Landtag einzieht."Pressekontakt:Andreas Ebersperger, Tel. 089-551 78-373, E-Mail: andreas.ebersperger@ibw-bayern.deOriginal-Content von: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58439/5620869