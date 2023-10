Ursprünglich wollte Tesla seine im Bau befindliche Lithium-Raffinerie in Texas gegen Ende 2024 in Betrieb nehmen. Das soll nun rund ein halbes Fahr früher erfolgen, bis Ende 2024 soll die Produktion weiter hochgefahren werden. Laut Betriebsleiter Jason Bevan plant Tesla, die Anlagen bereits in der ersten Jahreshälfte 2024 in Betrieb zu nehmen und die Produktion im Laufe des zweiten Halbjahres 2024 hochzufahren. So wird Revan zumindest von Portalen ...

