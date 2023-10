© Foto: picture alliance/newscom/John Angelillo



Alle Anzeichen sprechen für eine turbulente Woche an den Märkten. Während Gold und Öl aufgrund der Nahost-Spannungen steigen, sieht es an den Aktienmärkten trübe aus. Was in den nächsten Tagen wichtig wird.

Die neue Woche beginnt vor allem im Zeichen des wieder aufgeflammten Nahost-Konflikts. Die anhaltenden Kämpfe verstärkten die Unsicherheit an den Märkten. In Deutschland ist der DAX mit Verlusten von mehr als einem Prozent gestartet. Futures auf die großen US-Indizes deuten auf Verluste in der Größtenordnung von etwa 200 Punken beim Dow-Index hin. Gleichzeitig steigt der Preis für Gold, das von seinem Ruf als sicherer Hafen in Krisenzeiten profitiert. Der Ölpreis, der zuletzt wieder etwas nachgegeben hatte, schnellt aktuell rund vier Prozent hoch.

"Beim Ölpreis sind die Auswirkungen etwas größer. Hier ist der Preisverfall der vergangenen Woche rapide zu Ende gegangen. Das letzte Drittel des Preisverfalls wurde mit den Angriffen komplett revidiert", kommentiert Thomas Altmann, CFA bei QC Partners.

In den nächsten Tagen beginnt die Berichtssaison für das dritte Quartal. In den USA stehen die Zahlen von Pepsico (Dienstag), Delta Air (Donnerstag) und gleich mehreren großen Finanzdienstleistern wie JPMorgan, Citigroup, Blackrock und Wells Fargo (alle Freitag) an. Marktbeobachter sind optimistisch gestimmt:

"Eine stärkere Wirtschaft und robuste Arbeitskräfte treiben wahrscheinlich das Umsatz- und Gewinnwachstum an. Daher vermute ich, dass die Berichtssaison für das dritte Quartal ein positiver und kein negativer Katalysator sein wird, und wir werden wahrscheinlich sehen, dass die Prognosen für das vierte Quartal eher nach oben als nach unten gehen", sagte Art Hogan, Chefmarktstratege bei B. Riley Financial. "Dies könnte die Woche sein, in der wir in der Lage sind, diese Hand-in-Hand-Beziehung zu durchbrechen, bei der steigende Renditen fallende Aktien bedeuten", so Hogan.

Die Anleger werden in den kommenden Tagen viel zu tun haben, denn die hohen Zinsen und das Chaos im Kongress belasten zudem weiterhin die Stimmung der Anleger. Der Bericht über den US-Verbraucherpreisindex könnte bei den Konjunkturberichten das wichtigste Ereignis sein, da er im Anschluss an den aktuellen US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wird. Hinzu kommt das Protokoll der jüngsten Zinsentscheidung der Federal Reserve, das Hinweise auf die Zinshaltung der Notenbank geben könnte.

Am Montag ist ein Feiertag am US-Anleihemarkt, was bedeutet, dass es keine Gebote für die Renditen von Staatsanleihen geben wird, die in der vergangenen Woche noch im Mittelpunkt des Anlegerinteresses standen. Der US-Aktienmarkt wird jedoch weiterhin geöffnet sein.

Autoren: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion