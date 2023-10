Bernd Wünsche (Gurupress.de) - American Lithium ist sicherlich einer der erstaunlicheren Werte an den Aktienmärkten. Die Aktie genießt bei Analysten ein hohes Ansehen und wird mit sehr starken Kurszielen assoziiert. Der Titel konnte am Freitag die Woche mit einem Plus von gut 4 % versöhnlich abschließen. Dennoch bleiben die Analysten für diesen Konzern sehr viel optimistischer, als sich dies in diesen Kursentwicklungen auch nur im Ansatz ...

