MÄRKTE EUROPA/Leichter - Ölpreis belastet nach Überfall auf Israel

FRANKFURT (Dow Jones)--Leichter sind Europas Börsen am Montag in die neue Handelswoche gestartet. Der Überfall der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel sorgt für Entsetzen auch an den Börsen. Der DAX gibt um 0,8 Prozent ab auf 15.108 Punkte, der Euro-Stoxx-50 fällt 0,9 Prozent auf 4.105 Zähler. Es handelt sich um eine der schwersten Krisen des Landes Israel seit der Staatsgründung. An den Börsen herrscht vor allem die Sorge vor einer Eskalation des Konflikts im Nahen Osten.

Der Ölpreis ging am Morgen um fast 4 Prozent nach oben. WTI geht aktuell bei knapp 86 Dollar um - Analysten halten einen Anstieg auf über 100 Dollar je Barrel für möglich. Auch die Krisenwährung Gold ist gesucht, genauso wie der sichere Hafen US-Staatsanleihen. Der Euro steht gegen den Dollar unter Druck und fällt auf 1,0520 Dollar zurück.

Die Börsen blicken vor allem auf den Ölpreis als konkreter Belastungsfaktor für die Märkte. Wie erwartet legt die Branche der Ölwerte um 1,7 Prozent zu und ist damit Tagesgewinner. Umgekehrt sind energieabhängige Branchen wie Chemie die Tagesverlierer mit 1,6 Prozent Minus. Im DAX sind BASF mit 2,4 Prozent Minus bei den schwächsten Werten. Rheinmetall springen indes als Rüstungswert um 5,5 Prozent an, für Hensoldt geht es sogar um 12,5 Prozent nach oben.

Dies seien allerdings hauptsächlich sentimentgetriebene Bewegungen, heißt es am Markt: Denn angesichts der Massaker der Palästinenser an israelischen Zivilisten dürfte es keine Unterstützung durch andere arabische Staaten wie im Jom-Kippur-Krieg 1973 geben. Entsprechend werde auch die Ölförderung normal weiterlaufen. Die Aktienmärkte könnten sich daher im Tagesverlauf erholen. Im DAX sei wichtig, dass die 15.000er-Marke verteidigt werde.

Angebot für Vitesco

Mit kräftigen Aufschlägen von 20 Prozent auf 90,65 Euro reagieren Vitesco auf ein Übernahmegebot von Schaeffler. Schaeffler, die bereits 49,9 Prozent an dem Automobilzulieferer hält, bietet 91 Euro je Aktie. Deren Aktien fallen umgekehrt um 8,6 Prozent, Continental um 3,1 Prozent.

Mit einem Kauf würde Schaeffler den Bereich Elektromobilität stärken. Schaeffler sieht Synergiepotenziale mit einem EBIT-Effekt bis zu 600 Millionen Euro pro Jahr. Angesichts der hohen bereits bestehenden Beteiligung von Schaeffler erscheint ein Gegengebot für Vitesco als unwahrscheinlich.

Die Autowerte BMW, VW und Mercedes fallen mit dem Ölpreis-Anstieg zwischen 1 und 1,6 Prozent. Bei Konsum- und Reiseaktien geht es europaweit im Schnitt um bis zu 1,6 Prozent tiefer. Hier drückt die Sorge, dass steigende Ölpreise zur Konsumzurückhaltung führen.

Gegen den Markt steigen Sanofi in Paris um 0,5 Prozent. Hier zeigt sich Erleichterung, nachdem Mirati nicht gekauft wird und stattdessen an Bristol Myers für bis zu 5,8 Milliarden Dollar geht. Auch Sanofi wurde Interesse an Mirati nachgesagt.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.116,13 -0,7% -28,30 +8,5% Stoxx-50 3.886,68 -0,1% -2,06 +6,4% DAX 15.141,20 -0,6% -88,57 +8,7% MDAX 25.291,35 -0,4% -111,79 +0,7% TecDAX 2.997,96 -0,1% -1,51 +2,6% SDAX 12.605,13 -0,6% -73,37 +5,7% FTSE 7.501,34 +0,1% 6,76 +0,6% CAC 7.016,86 -0,6% -43,29 +8,4% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,84 -0,04 +0,27 US-Zehnjahresrendite 4,80 0 +0,92 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:00 Uhr Fr, 17:21 % YTD EUR/USD 1,0526 -0,3% 1,0555 1,0563 -1,7% EUR/JPY 157,01 -0,2% 157,48 157,65 +11,9% EUR/CHF 0,9598 -0,0% 0,9605 0,9628 -3,0% EUR/GBP 0,8647 -0,0% 0,8648 0,8650 -2,3% USD/JPY 149,18 +0,1% 149,21 149,24 +13,8% GBP/USD 1,2172 -0,2% 1,2200 1,2214 +0,6% USD/CNH (Offshore) 7,2983 -0,2% 7,2977 7,3058 +5,4% Bitcoin BTC/USD 27.827,43 -0,4% 27.888,98 27.669,43 +67,6% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,14 82,79 +2,8% +2,35 +9,4% Brent/ICE 86,75 84,58 +2,6% +2,17 +6,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 0,00 39,30 -100,0% -39,30 -51,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.851,01 1.833,08 +1,0% +17,94 +1,5% Silber (Spot) 21,67 21,61 +0,3% +0,07 -9,6% Platin (Spot) 885,63 881,10 +0,5% +4,53 -17,1% Kupfer-Future 3,65 3,63 +0,6% +0,02 -4,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

