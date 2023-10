Wien/Oberstdorf (ots) -Der Green-Tech-Profi SMATRICS errichtet und betreibt als 360° Full-Service E-Mobilitätspartner Ladeinfrastruktur für den europaweiten Flottenbetrieb der Geiger Gruppe.Das erfolgreiche Familienunternehmen mit Hauptsitz in Oberstdorf im Allgäu ist in den Bereichen Infrastruktur, Immobilien und Umwelt mit einem Jahresumsatz von 700 Millionen Euro tätig. An über 100 Standorten in Deutschland und im europäischen Raum wird der Fuhrpark sukzessive auf Elektroautos umgestellt und sorgt so für eine Verbesserung der CO2-Bilanz."Grüne Logistik ist die Zukunft. Wir freuen uns über das Vertrauen der europäischen Geiger Gruppe. Die Unternehmensphilosophien von SMATRICS und Geiger weisen viele Parallelen auf. Im Vordergrund stehen dabei optimale und praktikable E-Ladelösungen. Der Auftrag unterstreicht zugleich unsere Kompetenz im Flottenbereich", sagt Hauke Hinrichs, CEO von SMATRICS."Wir haben uns das ambitionierte Ziel gesetzt, bis 2030 treibhausgasneutral zu sein. Eine wesentliche Maßnahme ist der nachhaltige Betrieb unseres umfangreichen Pkw-Fuhrparks durch die sukzessive Elektrifizierung und Versorgung durch Eigenstromerzeugung. Dadurch leisten wir einen positiven Beitrag für unsere Gesellschaft. Mit der Zusammenarbeit mit SMATRICS kommen wir unserem Klimaziel wieder einen großen Schritt näher", erklärt Josef Althoff, Geschäftsführer Geiger Energietechnik.Das Green-Tech-Unternehmen SMATRICS bietet 360°-Lösungen für Software, Hardware und Services entlang der gesamten e-mobilen Wertschöpfungskette. In Partnerschaft mit der deutschen EnBW bietet SMATRICS der Geiger Gruppe, seinen 3.500 Mitarbeiter:innen und seinen Kund:innen "alles aus einer Hand": Dies umfasst die Unterstützung bei der Projektierung der Standorte, die Bereitstellung der Hardware, ein intelligentes Lastmanagement der Ladestationen sowie den Betrieb der Ladeinfrastruktur. Neben einem einfachen Fuhrpark-Management mit dem integrierten EnBW Smart Mobility Portal sind auch eine 24/7 Servicehotline und die Konzernverrechnung der einzelnen Ladevorgänge enthalten. Für das Laden selbst sind das EnBW mobility+ Angebot mit roamingfähiger App und Ladekarten für den Zugang zu mehr als 500.000 Ladepunkten im europäischen EnBW HyperNetz sowie Lademöglichkeiten für zu Hause inkludiert.Über SMATRICS: SMATRICS GmbH & Co. KG, ein Tochterunternehmen von VERBUND aus Österreich und der deutschen EnBW Energie Baden-Württemberg AG, ist einer der führenden internationalen E-Mobilitäts-Dienstleister in den Bereichen Infrastruktur-, Service- und IT-Dienstleistungen. SMATRICS bietet als 360°-Anbieter seit 2012 Kompetenz entlang der gesamten e-mobilen Wertschöpfungskette: von Planung, Rollout, Betrieb und Field Service für Ladeinfrastruktur, über 24/7 Hotline, Tarifierung, Roaming, Apps und Abrechnung für Elektromobilist:innen. Partnerunternehmen profitieren von SMATRICS Leistungen im Full-Service oder nehmen auf Wunsch Teilbereiche mittels "Powered by SMATRICS" in Anspruch.In Österreich betreibt SMATRICS mit der EnBW in einer eigenen Gesellschaft, der SMATRICS EnBW, das größte flächendeckende Schnellladenetz entlang von Autobahnen und in Ballungszentren. Zu den bestehenden 300 DC-Ladepunkten, von denen knapp 100 HPC-Ladepunkte sind, werden bis Jahresende 200 neue dazukommen. Alle seine Ladestandorte betreibt SMATRICS EnBW zu 100% mit Strom aus erneuerbaren Energien von VERBUND. SMATRICS ist ein schnell wachsendes Green-Tech-Unternehmen mit mehr als 135 Mitarbeiter:innen. Alle Infos unter www.smatrics.comÜber die Geiger Gruppe: Seit ihrer Firmengründung im Jahr 1923 hat sich die Geiger Gruppe mit Hauptsitz in Oberstdorf (Allgäu) zu einem vielseitigen Firmenverbund mit rund 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie circa 100 Standorten im deutschen und europäischen Raum entwickelt.Ihre Leistungsbereiche basieren dabei auf dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft, das heißt: Geiger gestaltet und baut, erhält und saniert, bereitet auf und recycelt, ganz im Sinne eines möglichst geschlossenen Kreislaufs. Da noch nicht überall eine Wiederverwertung möglich ist, gewinnt und entsorgt Geiger auch - dies jedoch mit größter Zuverlässigkeit und einem hohen Verantwortungsbewusstsein. All diese Leistungen bietet die Geiger Gruppe zahlreichen Kunden aus den Bereichen Infrastruktur, Immobilien und Umwelt aus einer Hand.Ungeachtet ihrer Größe und einem Jahresumsatz von rund 700 Millionen Euro ist die Geiger Gruppe ihrer Unternehmensphilosophie "langfristig eigenständig erfolgreich sein" bis heute treu geblieben. Inzwischen wird das traditionsbewusste, mittelständische Familienunternehmen erfolgreich in vierter Generation geführt.Pressekontakt:SMATRICSMag. Brunhild GabrielTel: +43 664 883 62 811brunhild.gabriel@smatrics.comHimmelhoch Text, PR & EventKatharina Schüller, MATel: +43 676 4409970katharina.schueller@himmelhoch.atOriginal-Content von: SMATRICS GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132404/5620955