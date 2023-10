Bonn (ots) -Anlässlich der verheerenden Erdbeben in Afghanistan finden Sie anbei ein Statement von Reshma Azmi, stellvertretende Länderdirektorin von CARE Afghanistan:"CARE ist zutiefst erschüttert über die verheerenden Erdbeben, die am vergangenen Samstag die westliche Provinz Herat getroffen und zum Tod von über 2.000 Menschen geführt haben.Wir sind besonders besorgt über die betroffenen Gemeinden und die Auswirkungen auf Frauen und Mädchen. Ihre Freiheit war bereits vorher erheblich eingeschränkt und sie haben daher nur einen erschwerten Zugang zu wichtigen lebensrettenden Diensten. Die Menschen in Afghanistan, die sich ohnehin inmitten einer schweren humanitären Krise befinden, benötigen jetzt dringend Unterstützung."Die humanitäre Hilfe für Afghanistan ist mit nur 33,9 Prozent Finanzierung der benötigten Mittel ohnehin stark unterfinanziert. Außerdem leiden die Menschen immer noch unter den Nachwirkungen der Erdbeben von vor sieben Monaten, bei denen tausende Menschen vertrieben und obdachlos wurden. Darüber hinaus erschwert der nahende Winter die Situation für die Bevölkerung zusätzlich und könnte die bestehenden Herausforderungen der Menschen noch verschärfen, angemessene Unterkünfte zu finden sowie sich mit Nahrung, Trinkwasser und Medikamenten zu versorgen.Nothilfeteams von CARE Afghanistan sind bereits im Einsatz und haben mobile Gesundheitskliniken errichtet, verteilen Hygienekits sowie Decken an die notleidende Bevölkerung.Pressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland e.V.Stefan BrandTelefon: +49 (0) 228 975 63 -42Mobil: +49 (0) 170 74 48 600E-Mail: brand@care.deOriginal-Content von: CARE Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6745/5620965