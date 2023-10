Wilmington, Del. (ots/PRNewswire) -Mit jedem Herbstblatt fallen auch die Prime-Preise für Reolink Überwachungskameras mit bis zu 40% Rabatt im Zeitraum 10. bis 11. Oktober auf Top 4K 8MP UHD Bestseller wie akku-/solarbetriebene Kameras und Sicherheitssysteme.In den Herbstmonaten hält man sich deutlich mehr drinnen auf, eine verlockende Gelegenheit für Einbrecher in Garten- und Außenbereichen zu zuschlagen. Reolink 4K Sicherheitskameras können als Abschreckung sehr wirksam sein und durch die Überwachung mit Smart-Erkennung helfen Täterprofile und Fahrzeuge zu identifizieren mit zum Beispiel folgenden Modellen:Kabellose 4MP Smart-Kamera Argus 3 Pro (39% Rabatt sichern)Im Herbst werden die Tage kürzer und es wird früher draußen dunkel. Die Argus 3 Pro kann mit dem durch Smart-Erkennung aktivierten Flutlicht Aufzeichnungen in Farbe liefern, sollten sich Personen dem Grundstück nähern. All das nur für begrenzte Zeit zum unschlagbaren Preis von 97,99€.Der Herbstretter: 5MP WLAN PTZ-Kamera E1 Outdoor (35% Rabatt sichern)Wie kann die E1 Outdoor zum Herbstretter werden? Sie sind unterwegs, vielleicht dabei ein paar Erledigungen zu machen oder gerade am Arbeitsplatz. Auf einmal kommt ein Herbststurm auf und Sie sind besorgt. Kein Probem, öffnen Sie einfach die Reolink App auf Ihrem Smartphone und sehen sofort, was Zuhause los ist mit 355° Schwenk- und 50° Neigungsbereich zum absoluten Prime-Deal Preis von 90,99€.Flächendeckende 4K 8MP Komplettlösung RLK8-800B4 mit 4 Kameras inkl. NVR-Gerät (32% Rabatt sichern)Das ultimative Komplettpaket mit 4K Hochauflösung, Smart-Erkennung, 30m Nachtsicht und 24/7 Überwachung, damit Sie immer auf Nummer sicher gehen. Ein NVR-Gerät mit eingebauter 2TB Festplatte ist inklusive. Das System kann mit weiteren Kameras aufgestockt werden.Chance auf vielfach ausgezeichnete Reolink Sicherheitskameras mit 40% Rabatt im Amazon-ShopGewonnene Auszeichnungen wie der "Forbes Home Best of 2022 Award" und positive Bewertungen von renomierten Publikationen wie PC Mag, Business Insider und Digital Trends zeigen, dass Reolink im Bezug auf Fortschritt, Qualität und einfache Bedienung mit seinen Top-Sicherheitstechnologien marktführend ist.Mehr über Reolink's Prime Big Deal Days 2023 mit unschlagbaren Angeboten erfahren Sie auf dem offiziellen Reolink Amazon-Shop.Über ReolinkReolink, ein internationaler Pioneer im Bereich Smart Home liefert benutzerfreundliche und zuverlässige Sicherheitslösungen für Haushalte und Unternehmen. Reolink hat sich zur Aufgabe gemacht seinen Kunden hochwertige Überwachungsysteme mit einer umfassenden Produktauswahl zu bieten. Die Sicherheitslösungem von Reolink ermöglichen Millionen von Haushalten, Familien und Geschäften kompromisslose Sicherheit mit den marktführenden Überwachungsprodukten.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2241525/reolink_logo_blue_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/reolink-sicherheitsangebote-mit-40-rabatt-zu-prime-big-deal-days-301950290.htmlPressekontakt:pr@reolink.comOriginal-Content von: Reolink Innovation Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172109/5620961