BERLIN (dpa-AFX) - Entwicklungsministerin Svenja Schulze hat bekräftigt, dass die Bundesregierung nach dem Großangriff der Hamas ihr gesamtes Engagement für die palästinensischen Gebiete auf den Prüfstand stellen wird. "Wir wollen das geordnet, abgestimmt mit unseren Partnern tun. Wir wollen das mit Israel besprechen, wie unsere Entwicklungsprojekte dem Frieden in der Region und der Sicherheit Israels am besten dienen können", sagte die SPD-Politikerin am Montag in Berlin. Die sei auch "ein Ausdruck unserer unverbrüchlichen Solidarität mit Israel".

"Meine Gedanken sind zunächst erst mal bei den Opfern dieser fürchterlichen Gewalt, die ja nur Verlierer kennt, bei den Verletzten, bei den Angehörigen der Toten. Und wir verurteilen diesen Angriff auf Israel auf das Schärfste", sagte Schulze, die sich zu Lage in Nahost vor einer Pressekonferenz zu deutschen Hilfen für die Sahelregion äußerte./cn/DP/men