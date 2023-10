Mainz (ots) -ZDFneo ÄnderungsmitteilungWoche 41/23Donnerstag, 12.10.Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:23.40 Game Two #307Videospielmagazin0.20 Neo RagazziTalkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt1.05 Glow Up - Deutschlands nächster Make-up-Star2.05 CryptidSebastian2.25 CryptidNiklas unter Verdacht2.45 CryptidLisas Visionen3.05 CryptidDas Fest am See3.25 CryptidTuvas Begegnung3.50 CryptidDer Selbstversuch von Ester4.10 CryptidDie falsche Todesursache4.30 CryptidLisa entdeckt Schreckliches4.50 CryptidDie Blutlinie5.10 CryptidDas Opfer von Lisa5.30 Glow Up - Deutschlands nächster Make-up-Star-6.30(Die Sendung "Dinge erklärt - Kurzgesagt" entfällt.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5620972