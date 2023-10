NEW YORK/BURBANK (dpa-AFX) - Der aktivistische Investor Nelson Peltz strebt einem Zeitungsbericht zufolge erneut mehr Einfluss beim Unterhaltungsriesen Disney an. Nachdem Peltz seinen Anteil an Disney ausgebaut habe, beanspruche er mehrere Sitze im Verwaltungsrat, berichtet das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen am Sonntag. Peltz' Vermögensverwalter Trian Fund Management habe seinen Anteil an Disney in den vergangenen Monaten auf mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar erhöht. Damit gehöre der Investor zu einem der größten Geldgeber von Disney.

Trian plane noch vor der Aktionärsversammlung im Frühjahr, Direktoren zu nominieren, falls Disney Trian Fund eine Abfuhr erteile. Von den mehreren Sitzen strebe Trian Fund einen für Peltz an, fügte die Zeitung hinzu.

Peltz kandidierte bereits Anfang des Jahres für einen Sitz im Disney-Verwaltungsrat, nachdem das Unternehmen seinen Antrag auf Aufnahme in den Verwaltungsrat abgelehnt hatte. Der Kampf war jedoch nur von kurzer Dauer. Peltz zog seine Nominierung im Februar zurück, nachdem Disney einen umfassenden Umstrukturierungs- und Kostensenkungsplan vorgestellt hatte. Dies ließ die Aktie kurzzeitig steigen.

Seitdem haben die Disney-Aktien aber wieder deutlich an Wert verloren. Disney machten unter anderem Streiks in Hollywood zu schaffen, die die Fernseh- und Filmproduktion zum Stillstand brachten./mne/stk