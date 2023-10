München (ots) -Die AfD hat bei der bayerischen Landtagswahl 14,6 Prozent erreicht. Das ist ein Plus von 4,4 Prozent gegenüber der Wahl von 2018.Ulrich Singer, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, kommentiert dies wie folgt:"Wir haben ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Die AfD hat von allen Parteien am stärksten zugelegt und ist damit der eigentliche Wahlgewinner. Wir sind jetzt die stärkste oppositionelle Kraft in Bayern. Ich danke unseren Wählerinnen und Wählern für diese eindrucksvolle Bestätigung unserer Politik!Im künftigen Landtag wird die AfD mit 32 Abgeordneten vertreten sein. Das sind zehn Parlamentarier mehr als vor fünf Jahren.Verlierer sind sämtliche Altparteien: Die CSU fällt mit 37,0 Prozent hinter ihr historisch schlechtes Wahlergebnis von 2018 zurück, und die Freien Wähler bleiben mit 15,8 Prozent unter den überzogenen Erwartungen. Deutlich abgestraft wurden die Grünen mit 14,4 Prozent, und die SPD unterbot mit 8,4 Prozent sogar ihren Negativrekord der letzten Landtagswahl. Was für eine Blamage für die völlig gescheiterte Kanzlerpartei! Und die Ampel-FDP ist in Bayern nur noch eine Splitterpartei: Mit 3,0 Prozent wurde sie vom Wähler aus dem Landtag geworfen.Die Staatsregierung und die Ampel erhielten die verdiente Quittung für ihre miserable Politik. Bayerns Bürger wollen eine grundsätzliche Wende. Als stärkste Oppositionspartei werden wir kraftvoll daran arbeiten, dass unser Land auf einen besseren Weg geführt wird. Ich freue mich darauf."Pressekontakt:Pressestelle der AfD-Fraktion im Bayerischen LandtagMax-Planck-Straße 181675 MünchenTel: + 49 89-4126-2960presse@afd-landtag.bayernOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161099/5621001