Der DAX tut sich zum Wochenstart erkennbar schwer, da eine weitere Eskalation im Nahen Osten droht. In diesem Marktumfeld kann sich die Commerzbank-Aktie indes positiv abheben. Immer mehr in den Fokus geraten dabei die Quartalszahlen, die am 8. November vorgestellt werden sollen.Glaubt man den Analysten, dann konnte die Commerzbank im abgelaufenen Quartal ihre Gewinnsträhne fortsetzen: Netto soll das Geldhaus demnach rund 600 Millionen Euro verdient haben, was erheblich mehr wäre als die 195 Millionen ...

