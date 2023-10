NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hugo Boss von 83 auf 80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Trotz eines etwas vorsichtigeren Ausblicks für die Umsatzentwicklung bis 2024 bleibe sie für die Aktie des Modekonzerns positiv gestimmt, schrieb Analystin Manjari Dhar in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Expertin verwies auf eine verbesserte Markenwahrnehmung sowie die anhaltende Margenexpansion und sieht nach dem Kursrückgang in den letzten drei Monaten nun eine attraktive Einstiegsgelegenheit./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2023 / 17:41 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2023 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1PHFF7

