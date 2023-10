Brüssel - In der EU mehren sich nach den verheerenden Angriffen der Hamas auf Israel die Forderungen nach Konsequenzen für die Palästinenser-Unterstützung aus EU-Geldern. "Die EU hat seit dem Beginn des Osloer Friedensprozessen 8,5 Milliarden Euro an die Palästinenser gespendet - mit der bedingungslosen Hilfe muss Schluss sein", sagte der FDP-Haushälter und Europa-Abgeordnete Moritz Körner der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe).



Die Zeitenwende müsse auch beim EU-Haushalt ankommen. "Es kann den Bürgern nicht länger zugemutet werden, Milliarden an Steuermitteln an autoritäre Länder abzugeben, die Terror gegen EU-Verbündete unterstützen", so Körner.

