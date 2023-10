Hanshow, einer der weltweit führenden Anbieter von digitalen Einzelhandelslösungen, freut sich, den Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens für das Jahr 2022 zu veröffentlichen. Damit unterstreicht das Unternehmen sein unerschütterliches Engagement für die Förderung nachhaltiger Geschäfts- und Managementpraktiken durch Technologie und Innovation.

Dieser neueste Nachhaltigkeitsbericht beschreibt die Fortschritte, die Hanshow im Geschäftsjahr 2022 gemacht hat, um die Ziele in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) voranzutreiben, Emissionen und Abfälle zu reduzieren und das Unternehmensmanagement zu verbessern, um bis 2035 Kohlenstoffneutralität zu erreichen.

Der CEO von Hanshow, Hou Shiguo, wird in dem Bericht mit den Worten zitiert: "Bei Hanshow steht die nachhaltige Entwicklung immer im Mittelpunkt unserer Arbeit. Unser Engagement für eine nachhaltige Entwicklung spiegelt sich in unserem Rahmenwerk EPIIC (Environmentally Beneficial, Promoting Prosperity, Innovation Digitalization, Integrity Governance und Climate Neutrality) wider. Damit wird Hanshow sein Managementsystem für nachhaltige Entwicklung verfeinern, um die Umsetzung zu verbessern und zu gewährleisten, dass die Aktivitäten soziale und ökologische Vorteile mit sich bringen und eine harmonische Entwicklung fördern."

Mehr Nachhaltigkeit durch Innovation

Im Jahr 2022 haben die elektronischen Regaletikettenlösungen (ESL) von Hanshow die Verwaltung des Einzelhandels neu definiert, da sie es den Geschäften ermöglichen, Preisänderungen und Produktinformationen mit größerer Effizienz und Nachhaltigkeit zu synchronisieren. Hanshow hat im Jahr 2022 mehr als eine Million ESLs recycelt. Die KI-Lösungen von Hanshow ermöglichen es mehr Geschäften, die Regalauslage und den Bestand zu überwachen und in Echtzeit Einblicke zu gewinnen, um das nachhaltige Ladenmanagement weiter zu verbessern. Dies ist möglich, weil die SaaS-Services von Hanshow durch den Einsatz von Hunderten von Servern auf der ganzen Welt erweitert wurden.

Erwartungen übertreffen, Fortschritte definieren und der Weg nach vorn mit dem EPIIC Rahmenwerk

Der Nachhaltigkeitsbericht stellt das EPIIC-Rahmenwerk von Hanshow vor, das fünf Schlüsselthemen umfasst: Environmentally Beneficial, Promoting Prosperity, Innovation Digitalization, Integrity Governance und Climate Neutrality. Hanshow integriert diese Prinzipien in seine gesamte Geschäftstätigkeit, unterstützt die Digitalisierung der Industrie durch Innovation, arbeitet mit Partnern für eine umweltfreundliche Produktion zusammen und trägt zum sozialen Wohlstand bei.

Um das EPIIC-Rahmenwerk in die Tat umzusetzen, hat Hanshow eine interne ESG-Governance-Struktur geschaffen. Zu den Aufgaben dieser Struktur gehört es, die Aufsichtsverantwortung des Vorstands zu definieren und Ausschüsse und Gruppen einzurichten, die für die Überwachung des ESG-Managements und dessen Umsetzung zuständig sind.

Bessere Verwaltung und Inklusion als Grundlage für nachhaltige Entwicklung

Hanshow verfolgt einen vielschichtigen Ansatz, um Nachhaltigkeit in seinem gesamten Unternehmensmanagementsystem und seiner Lieferkette zu verankern. Dazu gehören Inklusivität, nachhaltige Beschaffungspraktiken, die Betonung einer verantwortungsvollen Beschaffung und die Minimierung von Produkt- und Versandverpackungen.

Im Jahr 2022 sicherte sich Hanshow eine Reihe von Zertifizierungen, darunter ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001, die das Festhalten an robusten Managementsystemen unterstreichen.

Das unerschütterliche Engagement von Hanshow für die Gleichstellung der Geschlechter zeigt sich in der Repräsentation von Frauen, die 33,82 der Schlüsselpositionen im Management und 36 der gesamten Belegschaft ausmachen.

Durch Technologie eine bessere Welt schaffen

Hanshow bietet nicht nur hochmoderne digitale Technologien und innovative Lösungen an, sondern legt auch großen Wert auf die Verringerung der Kohlenstoffemissionen in seinem Betrieb und seiner Lieferkette. Durch die Technologie wird Hanshow wachsen und mit einem breiteren Spektrum von Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um eine vielseitige Nachhaltigkeit bis weit in die Zukunft zu fördern.

Die Welt befindet sich in einem rasanten Wandel. Wichtige Trends wie die Digitalisierung, Bevölkerungsverschiebungen und die Verstädterung zwingen die Industrie dazu, etablierte Geschäftspraktiken neu zu bewerten. Hanshow setzt weiterhin auf kontinuierliche technologische Innovation, um sich auf diese Trends im Einzelhandel einzustellen.

Über Hanshow

Hanshow ist einer der Weltmarktführer in der Entwicklung und Herstellung von elektronischen Regaletiketten und digitalen Ladenlösungen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine Reihe von maßgeschneiderten IoT-Touchpoints und digitalen Ladenlösungen, die kundenorientierte Erkenntnisse liefern. Die Lösungen von Hanshow haben einer großen Anzahl von Geschäften in mehr als 50 Ländern und Regionen geholfen, ihre Abläufe zu rationalisieren, Preisstrategien zu optimieren und den Kunden ein persönlicheres Erlebnis zu bieten. Erfahren Sie mehr unter: www.hanshow.com

