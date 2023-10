Die AUTO1 Group (AUTO1) gab bekannt, dass sie drei neue Produktionsstätten für ihr Retailsegment (Autohero) in Frankreich, Schweden und Österreich eröffnet hat. Insgesamt wird AUTO1 seine Produktionskapazität um 22% auf 179.000 Fahrzeuge bei voller Auslastung erhöhen. Über die Produktionsstätten internalisiert AUTO1 die Qualitätskontrolle, Aufbereitung, Reinigung sowie Foto- und Videoerfassung seiner Gebrauchtwagen, was den GPU (Gross Profit per Unit) des Retailsegments bisher deutlich verbessert hat. Die Analysten von AlsterResearch sehen die heutige Nachricht als unterstützend an, da jedes Gebrauchtwagen-Aufbereitungszentrum zu den Effizienz- und Profitabilitätszielen von AUTO1 beiträgt. Nach Ansicht der Analysten von AlsterResearch sollte dies den Weg des Unternehmens zum operativen Break-Even unterstützen, den die Analysten für 2024E erwarten. Bei unveränderten Schätzungen bestätigt AlsterResearch das Kursziel von EUR 10,00 und das BUY-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/AUTO1%20GROUP%20SE





