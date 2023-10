Hamburg / Essen (ots) -Am kommenden Mittwoch, 11. Oktober 2023, verleiht BILD der FRAU, ein Titel der FUNKE Mediengruppe, zum 16. Mal im Hamburger STAGE Theater Neue Flora die GOLDENE BILD der FRAU. Bei der feierlichen Gala werden fünf "Heldinnen des Alltags" für ihr gesellschaftspolitisches, soziales und nachhaltiges Engagement ausgezeichnet. TV-Star Kai Pflaume führt vor 500 geladenen Gästen aus Show, Politik, Wirtschaft und Ehrenamt durch diesen besonderen Abend voller Emotionen und Überraschungen.Die Preisträgerinnen haben auch in diesem Jahr wieder prominente Unterstützung auf dem Roten Teppich: Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet Philippa Mund ("Sprung ins Leben e.V." (www.sprunginsleben.de), Musiker Max Mutzke ist VIP-Pate von Andrea Krull (Chor-Gemeinschaft "Jetzt oder nie!", www.eskd.de, http://www.gynkd.de), Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank unterstützt Anja van Eijsden ("DER HAFEN HILFT! e.V.", www.der-hafen-hilft.de), Moderatorin und TV-Wetterexpertin Claudia Kleinert wird mit Karin Lange ("einsmehr e.V.", www.einsmehr.org) über den Roten Teppich gehen und Moderator Yared Dibaba steht Nina Fuchs ("Kein Opfer e.V.", www.ko-ev.de) zur Seite.Unter den 500 Gästen sind neben vielen Preisträgerinnen vorheriger Jahre auch weitere prominente Unterstützerinnen und Unterstützer wie Mariella Ahrens, Alina, Marie Amiére, Luise Bähr, Henning Baum, Bernhard Bettermann, Jeanette Biedermann, Katja Burkard, Elena Carriére, Isabel Edvardsson, Elton, Yasmina Filali, Ronja Forcher, Jorge González, Wolke Hegenbarth, Anna Hofbauer, Anna Loos, Dietrich Mattausch, Nova Meierhenrich, Christoph M. Ohrt, Anouschka Renzi, Jan Sosniok, Lina Larissa Strahl, Ildikó von Kürthy, Katja Weitzenböck, Laura Wontorra und Daniela Ziegler. Musikalisch eröffnet wird die Gala von den Brüdern Felix und Lucas Hain ("Fast Boy") mit einem Remix des Spandau Ballet-Klassikers "Gold" sowie ihrem Hit "Bad Memories".Der mit 30.000 Euro dotierte Leserpreis wird in diesem Jahr von Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns, überreicht. Bis morgen Abend können die Leserinnen und Leser der BILD der FRAU noch per Telefon oder online abstimmen, welches Projekt diese zusätzliche Auszeichnung erhält, die zum vierten Mal von der Deutschen Postcode Lotterie gestiftet wird.Die GOLDENE BILD der FRAU 2023: Verleihung im Livestream ab 20 UhrDie Verleihung der GOLDENEN BILD der FRAU ist ab 20 Uhr im Livestream auf YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=_h8o2810560) zu sehen. Bereits ab 18.30 Uhr gibt es auf den Social Media-Kanälen erste Eindrücke und kurze Interviews vom Roten Teppich.Weitere Informationen rund um die GOLDENE BILD der FRAU 2023 und die Leserinnen- und Leserwahl finden Sie jederzeit unter goldenebildderfrau.de, auf Facebook (https://www.facebook.com/goldenebildderfrau/?locale=de_DE) und Instagram (https://www.instagram.com/goldenebildderfrau/) sowie im aktuellen Heft.Pressekontakt:Pressekontakt GOLDENE BILD der FRAUJutta RottmannTel.: +49 (0) 162 234 66 18E-Mail: info@PRemiuminpublic.dePressekontakt FUNKE MediengruppeAnna Lea KopatschekTel.: +49 (0) 201 804 68 86E-Mail: presse@funkemedien.deOriginal-Content von: GOLDENE BILD der FRAU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64318/5621166