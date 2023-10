FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem an den jüngsten Aktiensplit angepassten Kursziel von 775 dänischen Kronen belassen. Anleger dürften und sollten jede nachhaltige Schwäche der Aktie des Insulin-Spezialisten für Zukäufe nutzen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Jüngste Äußerungen der Haushaltsabteilung im US-Kongress (CBO) seien mit Blick auf das Abnehmpräparat Wegovy klar positiv zu werten. Das CBO versorgt die Parlamentarier mit Kostenschätzungen für die Gesetzgebung sowie für Wirtschafts- und Haushaltsprognosen. In diesem Fall sucht es nach neuen Forschungsergebnissen, die seine Analyse der politischen Maßnahmen zur Behandlung von Fettleibigkeit verbessern würden./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2023 / 06:58 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0062498333

