Der Aktienkurs des Chemiekonzerns BASF ist am Montag spürbar zurückgegangen, nachdem die Privatbank Berenberg das Kursziel für das Unternehmen gesenkt hat. Zusätzlich belastet der Konflikt zwischen Hamas und Israel die Märkte.Berenberg-Analyst Sebastian Bray äußerte am heutigen Montag Bedenken hinsichtlich einer möglichen Gewinnwarnung bei BASF und zweifelt an der Dividendenrendite des Unternehmens. ...

