Woche 41/23Montag, 09.10.Bitte Programmänderung beachten:17.15 Terra X HistoryGesetzlos - Die großen Verbrechen der NachkriegszeitDeutschland 2022"ZDF-History: Mythos Mossad - Israels geheime Krieger" entfällt"(weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen)Bitte Programmänderungen beachten:18.45 Bauplan des BösenSaddam HusseinUSA 2019"Geheimnisse des "Dritten Reichs": Rommel - Mythos und Wahrheit" entfällt19.30 Geheimes Israel - Der MossadÜberlebenskampfDeutschland 2019"Geheimnisse des "Dritten Reichs": Speers Täuschung" entfällt20.15 Geheimes Israel - Der MossadPermanente BedrohungDeutschland 2019"Geheimnisse des "Dritten Reichs": Himmlers Macht" entfällt21.00 Geheimes Israel - Der MossadGefährliche NachbarnDeutschland 2019"Geheimnisse des "Dritten Reichs": Hitler und das Geld" entfällt21.45 Im Schatten der Türme - Der Krieg gegen den TerrorVergeltung in AfghanistanAustralien 2021"Geheimnisse des "Dritten Reichs": Hitlers Familie" entfällt22.30 Im Schatten der Türme - Der Krieg gegen den TerrorMit Lügen in den IrakAustralien 2021"Geheimnisse des "Dritten Reichs": Hitler und die Frauen" entfällt23.10 Im Schatten der Türme - Der Krieg gegen den TerrorDie schwarze Flagge des ISAustralien 2021"Eva Braun - Die Braut des Bösen: Heimliche Geliebte" entfällt23.55 Im Schatten der Türme - Der Krieg gegen den TerrorMachtkampf im Nahen OstenAustralien 2021"Eva Braun - Die Braut des Bösen: Bis in den Tod" entfällt(weiterer Ablauf ab 0.40 Uhr wie vorgesehen)