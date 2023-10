BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach dem großangelegten Angriff der islamistischen Hamas auf Israel sollen die Außenminister der Europäischen Union an diesem Dienstag zu einem außerordentlichen Treffen zusammenkommen. "Ich berufe morgen eine Dringlichkeitssitzung der EU-Außenminister ein, um die Situation in Israel und in der Region zu besprechen", schrieb der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag auf der Plattform X (ehemals Twitter). Das Treffen soll im Hybrid-Format stattfinden, also teils persönlich und teils online./red/DP/men