Möglichkeit passt zu EcoGrafs Strategie, in wichtigen globalen Batterieregionen nachgelagerte Lieferketten zu entwickeln EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQX: ECGFF), diversifiziertes Unternehmen für Batterieanodenmaterialien, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung mit der in Vietnam ansässigen VinES Energy Solutions Joint Stock Company (VinES) unterzeichnet hat. VinES ist ein innovativer Anbieter sauberer Energielösungen und Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien und gehört zusammen mit VinFast, einem weltweit tätigen Hersteller von Elektrofahrzeugen, zur VinGroup, dem größten privaten Mischkonzern in Vietnam. Highlights VinES betreibt eine Lithium-Ionen-Gigafabrik in Vietnam, die Vereinbarung bietet die Möglichkeit, die Expansionspläne von VinES auf dem US-Markt zu unterstützen

Vereinbarung über die Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur Evaluierung einer Anlage für Batterieanodenmaterial in Vietnam unter Verwendung von EcoGrafs in den USA patentierter HFfree-Verarbeitungstechnologie

Vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses der Studie über die Anlage in Vietnam werden VinES und EcoGraf eine verbindliche Vereinbarung und gemeinsame Entwicklung einer Lieferkette für Batterieanoden in Vietnam eingehen, die

Rohstoffversorgung, Produktabnahme, Investition und Finanzierung umfasst VinES und EcoGraf werden gemeinsam die lokalen vietnamesischen Graphitquellen für die Produktion eines lokalen Batterieanodenmaterials mit seinem Epanko-Graphit aus Tansania bewerten EcoGraf freut sich, gemeinsam mit VinES die Entwicklung einer lokalen Anlage für Batterieanodenmaterial (BAM) in Vietnam zu prüfen. Diese Möglichkeit steht im Einklang mit EcoGrafs Strategie, nachgelagerte Lieferketten innerhalb der globalen Batterieproduktionszentren durch die Unterstützung von großen Batterie- und EV-Herstellern zu entwickeln. EcoGraf wird prüfen, welches Potenzial darin liegt, eine lokalisierte Graphitmaterialversorgung in Vietnam mit künftigen Rohstoffen aus seinem Epanko-Graphitprojekt in Tansania zu kombinieren. Die Möglichkeit, lokales BAM-Rohmaterial zu verwenden, bietet durch niedrigere Produktions- und Transportkosten zahlreiche Vorteile. Es besteht auch das Potenzial, den Epanko-Graphit des Unternehmens mit dem Material aus Vietnam zu kombinieren, um eine skalierbare, lokalisierte Lieferkette zu entwickeln. Das Unternehmen treibt die Entwicklung seines Epanko-Graphitprojekts in Tansania voran und meldete vor kurzem den Abschluss seiner tansanischen Studie zur mechanischen Formgebung von ungereinigtem Batterieanodenmaterial für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt (siehe Meldung "Hochattraktive Möglichkeit zur mechanischen Formgebung durch unabhängige Studie bestätigt" vom 19. September). Vereinbarung Gemäß der Vereinbarung wird EcoGraf mit seiner Graphit-Expertise und der US-patentierten Batterieanodenmaterial-Verarbeitungstechnologie VinES unterstützen, und VinES wird seine Lieferkettenlogistik für Batteriematerialien, sein Know-how vor Ort sowie seine Fertigungs- und Konstruktionskapazitäten in Vietnam zur Verfügung stellen. Die Vereinbarung sieht ein stufenweises Evaluierungsprogramm vor, in dessen Rahmen VinES und EcoGraf zunächst lokale vietnamesische Graphitlieferanten bewerten und qualifizieren werden, um die heimische Produktion in die Lieferkette einzubinden. Im Anschluss an die erste Bewertung wird eine Machbarkeitsstudie über die geplante Entwicklung einer BAM-Anlage erstellt, welche die behördlichen Genehmigungen und wichtige Projektvereinbarungen über die Lieferung von Rohstoffen, den Bau, den Betrieb, die Logistik, die Abnahme, die Investitionen und die Finanzierung umfasst. Auf dieser Grundlage können die Parteien eine endgültige Investitionsentscheidung treffen. Im Falle einer positiven Entscheidung werden die Parteien kommerzielle Vereinbarungen für die Entwicklung, den Bau und den Betrieb der neuen BAM-Anlage treffen. Entwicklung des Batteriestandorts Vietnam Vietnam positioniert sich, wie die Gründung des Elektroautoherstellers VinFast und des Lithium-Ionen-Batterieherstellers VinES zeigt, als regionales Batteriezentrum, das die wettbewerbsfähige Kostenstruktur, die infrastrukturellen Vorteile, die zentrale geografische Lage und die günstigen Investitionsbedingungen des Landes nutzt. VinES wurde ursprünglich mit dem Ziel gegründet, den Elektroauto-Geschäftszweig der VinGroup (VinFast) bei der Batterieversorgung zu unterstützen, hat sich darüberhinaus in den vergangenen zwei Jahren zu einem integrierten Anbieter sauberer Energielösungen entwickelt. Er verfügt über eine vollständige Lieferkette, eine Fertigung im Giga-Maßstab, unternehmenseigeneTechnologien und ein vielfältiges Produktportfolio für verschiedene Märkte und ist das einzige Unternehmen seiner Art in Südostasien. Vietnam Vietnam ist eine aufstrebende Wirtschaftsmacht in Südostasien und gilt als günstiges Zentrum für die Batterieherstellung, welches das Interesse der US-Regierung geweckt hat ( https://www.state.gov/united-states-and-vietnam-continue-cooperation-on-energy-security/ ). Das Land verfolgt eine aktive Investitions- und Handelspolitik und ist Unterzeichner von 18 aktiven und geplanten bilateralen und multilateralen Freihandelsabkommen, darunter die Transpazifische Partnerschaft (CPTPP), die auch Australien unterzeichnet hat. Vietnam verfügt über ein gut ausgebautes Straßen-, Schienen- und Flusstransportsystem sowie über eine große Wasserkraft-, Solar- und Windenergiebranche. EcoGraf-Geschäftsführer Andrew Spinks erklärte: "Unser Team ist begeistert von dieser Chance, da Vietnam ein hervorragendes Potenzial hat, eine integrierte Lieferkette für Anodenmaterialien aufzubauen und ein regionales Zentrum für die Herstellung von Anodenmaterialien zu sein. Unsere früheren Machbarkeitsstudien zu Vietnam haben sehr wettbewerbsfähige Kostenstrukturen, hohe ESG-Kriterien und eine attraktive Investitionspolitik aufgezeigt." "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit VinES, einem führenden Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien in Vietnam, der unsere Visionen und Werte teilt. Noch wichtiger ist, dass sich unsere Geschäftsbereiche in hohem Maße ergänzen und unsere Zusammenarbeit beiden Parteien ermöglichen sollte, ihre Position in der Lieferkette für Batteriematerialien für Elektrofahrzeuge zu stärken. Wir freuen uns darauf, mit VinES zusammenzuarbeiten, um ein äußerst wettbewerbsfähiges Unternehmen mit überzeugenden ESG-Eigenschaften in Vietnam zu entwickeln." Frau Pham Thuy Linh, VinES CEO, erklärte: "Der Aufbau einer integrierten und lokalisierten Batterielieferkette ist unser Hauptaugenmerk, um eine starke Grundlage für das nachhaltige Wachstum von VinES zu schaffen. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit EcoGraf, einem führenden diversifizierten Batterieanodenhersteller mit eigenen umweltfreundlichen Anodentechnologien. EcoGrafs langjähriges Fachwissen im Bereich Graphit und seine hochmoderne, emissionsarme Reinigungstechnologie sind eine hervorragende Ergänzung zu unserem Geschäft. Eine potenzielle Anlage für Batterieanodenmaterial in der Nähe unserer bestehenden Betriebe in Vietnam erhöht nicht nur die betrieblichen Synergien und die Flexibilität von VinES, sondern zeigt auch, dass Vietnam ein vorteilhaftes Ziel für Partner in der Batterielieferkette ist, um ihre Produktionsanlagen zu errichten." Der Abschluss dieser Vereinbarung ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg von EcoGraf, ein vertikal integrierter Hersteller von Batterieanodenmaterial zu werden, und steht im Einklang mit dem Entwicklungspfad des Unternehmens, durch die Zusammenarbeit mit Herstellern von Elektrofahrzeugen, Batterien und Anoden, lokalisierte Produktionsentwicklungen in Europa, Asien und Nordamerika zu unterstützen. Die Bilanz des Unternehmens ist weiterhin solide und weist zum 30. Juni 2023 Barmittel in Höhe von 38,6 Mio. AUD und keine Schulden auf. Das verschafft die Flexibilität, unsere Entwicklungsaktivitäten zu beschleunigen. EcoGraf ist auch dabei, weitere Standorte zu evaluieren, um den erwarteten Übergang zu neuen Produktionszentren in Nordamerika, Europa und Asien zu unterstützen. Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Über VinGroup und VinES Energy Solutions VinES Energy Solutions, a member of VinGroup, specialises in R&D and the manufacturing of advanced batteries for mobility and energy storage applications. Its battery cell, module, and pack R&D and manufacturing capabilities ensure the delivery of advance battery that meet the safety and quality standards required for EV/ ESS and other energy applications. In addition, VinES has established partnerships with some of the world leading battery technology companies to provide full coverage as a transformative energy solution provider. ssLearn more at https://vines.net.vn VinES Energy Solutions, ein Mitglied der VinGroup, hat sich auf die Forschung und Entwicklung sowie die Herstellung von hochentwickelten Batterien für Mobilitäts- und Energiespeicheranwendungen spezialisiert. Seine F&E- und Fertigungskapazitäten für Batteriezellen, -module und -packs gewährleisten die Lieferung hochentwickelter Batterien, die den Sicherheits- und Qualitätsstandards entsprechen, die für EV/ESS und andere Energieanwendungen erforderlich sind. Darüber hinaus hat VinES Partnerschaften mit einigen der weltweit führenden Batterietechnologieunternehmen aufgebaut, um als Anbieter von Energielösungen eine umfassende Abdeckung zu gewährleisten. Erfahren Sie mehr unter https://vines.net.vn Die 1993 gegründete VinGroup ist einer der führenden privaten Mischkonzerne in der Region und konzentriert sich derzeit auf drei Hauptbereiche: Technologie und Industrie, Dienstleistungen und soziale Unternehmen. Erfahren Sie mehr unter https://www.vingroup.net/en Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien. Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen. Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält Abbildungen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.



