NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Philips auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der neuen "European Conviction List - Directors' Cut", welche die Kaufempfehlungen in Europa umfasst, bei denen die Experten am stärksten von der Marktmeinung abweichen. Der Rüffel der US-Gesundheitsbehörde FDA wegen des Rückrufs von Beatmungsgeräten des Medizintechnikkonzerns ändere nichts an seiner Einschätzung, dass der Markt dieser Sparte zu wenig Wert beimesse, schrieb Analyst Richard Felton in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2023 / 21:09 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000009538

