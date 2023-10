Köln (ots) -In Köln und Umgebung laufen seit Ende September die Dreharbeiten für die ersten beiden Filme der neuen WDR/ARD-Mystery-Reihe "WÄLDERN" (AT).Im Städtchen Wäldern im Bergischen Land verschwinden auf rätselhafte Weise junge Menschen. Schnell wird klar, dass es sich hier nicht um normale Vermisstenfälle handelt - in einem Labyrinth unter der Stadt lauert eine uralte Gefahr.Die Hauptrollen spielen Rosalie Thomass, Sabine Vitua und Peter Franke, in weiteren Rollen sind Narges Rashidi, Tanja Schleiff, Ralf Drexler, Max Bretschneider, Peter Fieseler, Julika Jenkins, Moritz Führmann, Judith Bohle zu sehen.Zum Inhalt:Die Pianistin Lara Glanz (Rosalie Thomass) kehrt in ihren Heimatort zurück, kurz nachdem ihre Nichte Magda verschwunden ist. Lara nimmt eine Stelle als Lehrerin an und beginnt, das Mädchen auf eigene Faust zu suchen. Immer mysteriöser scheinen die Umstände von Magdas Verschwinden, auch andere Vorkommnisse und Bewohner des verschlafenen Dorfs geben Lara Rätsel auf. Und schnell sieht sie sich mit Kräften konfrontiert, die nicht von dieser Welt zu stammen scheinen. Verbündete findet Lara in der esoterisch begabten Dorothea Freiberg (Sabine Vitua) und dem kauzigen Professor Rudolf Klein (Peter Franke). Zunächst ahnen die drei nicht, welchen Kräften sie sich stellen müssen, doch dann wird klar: Lara selbst spielt eine zentrale Rolle in diesem Mysterium."WÄLDERN" (AT) ist eine Produktion der FLARE FILM GMBH (Funeral For a Dog, Ein Leben Lang) im Auftrag des WDR. Produzent ist Sven Miehe. Regie führt bei beiden Filmen Till Franzen, der auch gemeinsam mit Martin Simons die Drehbücher geschrieben hat. Hinter der Kamera steht Alina Albrecht, die Redaktion liegt bei Anke Hirschel (WDR).Gedreht wird bis zum 23.11.2023, die Filme werden 2024 in der ARD und der ARD-Mediathek zu sehen sein.Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: Kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5621264