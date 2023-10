HEXA, Belgiens führende Vape-Marke, präsentierte auf der InterTabac 2023 eine Reihe von Produkten, darunter Pod-Systeme und Einwegprodukte.

Seitdem HEXA in den beiden Hauptkategorien Pod-System und Einwegprodukte die Nummer 1 auf dem belgischen Markt ist, hat das Unternehmen seine Produkte zügig auf den gesamten europäischen Markt ausgeweitet. Mit dem Trend zu Einwegprodukten, die auf dem europäischen Markt immer beliebter werden, entwickelte HEXA "HEXA Go", das nun in Belgien, Deutschland, den Niederlanden und Estland erhältlich ist.

FEELM, der weltweit führende Anbieter von geschlossenen Vape-Systemen, ist der Technologielieferant für die Pod- und Einwegprodukte von HEXA. HEXA ist die Nummer 1 auf dem belgischen Markt für Pod-Systeme und Einweg-Vapes, wobei FEELM die treibende Kraft dahinter ist.

HEXA Go setzt die außergewöhnliche Konformität der qualitativ hochwertigen HEXA-Produkte fort, da die neuen Einwegprodukte die EU TPD-Richtlinie zeitgleich mit ihrer Einführung erfüllt haben. Dies ist einer der Gründe, warum bei diesem Produkt die Gelegenheit beim Schopfe gepackt wurde, sich schnell auf dem europäischen Markt zu etablieren.

Auf dem US-amerikanischen Markt ist die Muttergesellschaft von FEELM, SMOORE, der Hersteller, der die meisten seiner Kunden dabei unterstützt hat, eine Genehmigung für ihren Premarket Tobacco Product Application (PMTA)-Antrag seitens der FDA zu erhalten. Auf dem europäischen Markt haben mehrere FEELM-Kunden, wie z.B. HEXA Go, die TPD-Normen ebenfalls rasch erfüllt, um ihre Einführung rasch abzuschließen.

Inzwischen besitzt HEXA Go in Belgien einen Marktanteil von mehr als 50 im Einwegsegment. Das Produkt ist mit der FEELM Max 800+ Einweglösung ausgestattet, mit der die Anzahl der TPD-konformen Einwegprodukte von den üblichen 600 Zügen auf mehr als 800 Züge erhöht werden kann zum ersten Mal in der Branche. Da die FEELM Max-Lösung einen Keramik-Coil verwendet, vermeidet sie die Verschwendung von verdampftem E-Liquid, ein häufiges Problem bei herkömmlichen Baumwoll-Coils. Die Lösung erhöht die Anzahl der möglichen Züge in TPD-konformen Einwegprodukten für den EU-Markt um ein Vielfaches und sorgt für ein feineres und weicheres Mundgefühl.

Zuvor wurden bei den HEXA-Pod-System-Produkten FEELM-Ceramic Cores verwendet, und mit dieser differenzierten Technologie wurde HEXA schnell zur Nr. 1-Marke für Pod-System-Vapes in Belgien. Die HEXA-Pods haben einen Marktanteil von über 70 in dieser Kategorie erreicht. Der Erfolg von HEXAs Pod-System-Produkten ist ein Beleg dafür, dass FEELM eine wirklich einzigartige und sehr wettbewerbsfähige Technologie ist. Deshalb hat HEXA seit Beginn der Planung der Einwegkategorie weiterh auf die Ceramic Core-Lösung gesetzt, woraus die belgische Topmarke Hexa Go entstand.

Obwohl HEXA Go bescheiden mit 750 Zügen angegeben wird, bestätigt ein Testbericht, der auf der Messe an die Besucher verteilt wurde, dass die FEELM Max-Lösung an Bord des HEXA Go tatsächlich die 800+ Züge-Technologie unterstützt. Der Bericht wurde von Inter Scientific, einer unabhängigen Testorganisation, herausgegeben. Deren Tests haben gezeigt, dass die tatsächliche Anzahl der Züge beim FEELM Max Vaping 880-920 Züge erreichen kann. Er bestätigt auch, dass die tatsächliche Anzahl der Züge beim HEXA Go 800 leicht überschreiten kann.

Im Prozess des schnellen Wachstums des europäischen Marktes für Einwegdampfer sind die Verbesserung der Produktqualität und die technologische Differenzierung der Schlüssel, um das hart umkämpfte Umfeld der Branche zu durchdringen und die Stagnation zu überwinden, in der sich viele Marken befinden. Derzeit gibt es mehrere FEELM Max-Kunden, die in verschiedenen Regionen Europas schnell den Durchbruch geschafft haben und die Position des Einwegmarktführer auf dem lokalen Markt eingenommen haben, wie HEXA Go, AROMA KING, OS Vape und andere.

Auf dieser deutschen Messe traten auch mehrere neue Produkte, die mit der FEELM Max-Technologie ausgestattet sind, in konzentrierter Form auf. Es lässt sich unschwer erkennen, dass FEELM Max auf dem europäischen Markt bereits zu einem Maßstab für die Einwegtechnologie geworden ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231008917744/de/

Contacts:

Ruiqi Wang

E-Mail: Ruiqi.wang@smooretech.com