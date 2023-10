NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für UBS von 20 auf 22 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Damit die Bank ihr Ziel für die harte Kernkapitalrendite erreichen kann, müssten das Vorsteuerergebnis positiv sein und die risikogewichteten Aktiva sinken, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Schweizer hätten in dieser Hinsicht bereits deutliche Fortschritte gemacht, angesichts des überdurchschnittlich starken Kursanstiegs seit Juli preise die Aktie aber bereits ein perfektes Szenario ein./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2023 / 02:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2023 / 02:58 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0244767585

