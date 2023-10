FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Symrise vor dem Kapitalmarkttag und der Veröffentlichung von Umsatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Dank besserer Geschäfte im Segment Scent & Care dürfte das Wachstum aus eigener Kraft im Vergleich zum Vorquartal etwas angezogen haben, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei dem Kapitalmarkttag dürfte sich der Duftstoff- und Geschmacksstoff-Hersteller zu seiner strategischen Ausrichtung äußern und die meisten Unternehmensziele bekräftigen./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2023 / 06:58 / CET



ISIN: DE000SYM9999

