Berlin/Bonn (ots) -Bundesbildungsministerin und Vorsitzende der FDP in Hessen, Bettina Stark-Watzinger, bewertet das Abschneiden ihrer Partei bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen als nicht zufriedenstellend. "Die Ergebnisse sind für uns Freie Demokraten natürlich enttäuschend", äußerte Stark-Watzinger gegenüber phoenix. Das Agieren der Bundesregierung habe ebenfalls Einfluss auf die Ergebnisse in den Ländern gehabt: "Wir sehen auch, mit Blick auf Regierungshandeln in Berlin, dass sich das auf Landtagswahlen niederschlägt."Es gelte, den Menschen Antworten zu Themen wie Energieversorgung, Wirtschaft und Migration zu bieten. In Bezug auf die Migration müsse man zwischen irregulärer und regulärer Migration klar unterscheiden: "Wir sind ein weltoffenes Land und das wollen wir bleiben.", so die FDP-Politikerin bei phoenix. Innerhalb der Bundesregierung würden wichtige Themen "breit diskutiert", das sei richtig, so die Bildungsministerin. Manchmal sollten diese Debatten jedoch hinter verschlossenen Türen stattfinden.