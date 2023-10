HAMBURG (dpa-AFX) - Wegen einer Anschlagsdrohung auf ein Flugzeug aus der iranischen Hauptstadt Teheran ist am Montag der Flugbetrieb am Hamburger Flughafen komplett eingestellt worden. Es gebe seit 12.40 Uhr weder Starts noch Landungen, sagte eine Airport-Sprecherin am Montag der Deutschen Presse-Agentur./klm/DP/ngu