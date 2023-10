Münster (ots) -Die Zahl 7 scheint Glück zu bringen: Ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen erzielte am vergangenen Samstag, den 7. Oktober, 7 Richtige bei Spiel 77. Der Glückspilz wurde damit zum Millionär.Der Gewinner hatte seinen Tipp im Internet abgegeben und schließlich die sieben richtigen Endziffern 2-1-9-1-9-9-2 auf seinem Los stehen. Sein Treffer in Gewinnklasse 1 bei Spiel 77 ist 1.077.777 Euro wert.Hochgewinn bei EurojackpotNicht ganz eine Million Euro wird ein Spieler der Lotterie Eurojackpot in den Händen halten. Die Freude dürfte trotzdem groß sein: Der Tipper aus Nordrhein-Westfalen, der ebenfalls über das Internet gespielt hatte, erzielte dank fünf richtiger Gewinnzahlen (17-18-40-43-50) sowie einer korrekten Eurozahl (9 und 11) einen Treffer im zweiten Gewinnrang. Seine Gewinnsumme beträgt exakt 895.239,60 Euro.Fotonutzung: Mit Bezug auf diese Presseinformation ist die Nutzung des mitgelieferten Pressebildes unter Angabe der Copyrightrechte erlaubt.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.deOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/5621313