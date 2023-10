NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7,70 Euro belassen. Der geplante Zusammenschluss habe eine starke strategische Logik durch komplementäre Technologien, die die Wachstumschancen in der Elektromobilität nutzen, schrieb Analyst Akshat Kacker in einer am Montag vorliegenden Studie. Positiv gewichte er unter anderem die Prämie für die Aktionäre und die erhofften hohen Synergien. Auch werde mit einer gelungenen Transaktion die Aktionärsstruktur bei Schaeffler durch die Umwandlung von Vorzugs- in Stammaktien vereinfacht./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2023 / 08:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2023 / 08:16 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHA0159

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken