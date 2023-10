FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Adidas sind am Montag zeitweise über 4 Prozent auf 165,84 Euro geklettert. Damit schafften es die Papiere der Herzogenauracher über die einfache 200-Tage-Linie bis an die exponentiell berechnete Durchschnittslinie. Beide gelten als Gradmesser für den längerfristigen Trend. "Die Pre-Calls nerven total", sagte ein Börsianer. Damit gemeint sind die letzten Unternehmenskontakte mit den Analysten, bevor die Finanzkommunikation vor den Zwischenberichten ruht. Die letzten Signale der Firmen sorgen oft für deutliche Kursschwankungen - wie beispielsweise am Donnerstag einen heftigen Kursrutsch bei Puma.

Bei Adidas fielen die Signale aber offenbar positiv aus. Im dritten Quartal seien wohl weitere Fortschritte in der Räumung der Warenlager gemacht worden, schrieb aktuell etwa Piral Dadhania von RBC. Er stellte seine Kunden auf eine Erhöhung der Adidas-Jahresziele ein. Auch sein Jefferies-Kollege James Grzinic bezeichnete sie als "niedrige Hürde".

Adidas berichtet am 8. November seine Neunmonatsergebnisse./ag/men