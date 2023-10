© Foto: wallstreet:online Publishing GmbH



Gerade als sich die Lage an den Kapitalmärkten etwas aufzuhellen schien, sorgt der Angriff der Hamas auf Israel für neue Verunsicherung, wie FAST BREAK-Chefredakteur Stefan Klotter in seinem Wochenausblick erklärt.

Wird der überraschende Kriegsausbruch im Nahen Osten zum Schwarzen Schwan für die Märkte? Klotter schaut sich die Charts der großen Börsenindizes an und analysiert, wie es jetzt weitergehen könnte.

Viel werde davon abhängen, ob die Öl-Mächte Iran und Saudi-Arabien in den Krieg eingreifen werden. Was der Konflikt für die Preise von Öl und Gold bedeutet und was Anleger in schwierigen Zeiten beachten sollten: Alle Antworten im Video!

Übrigens: Jetzt Stefan Klotters neuen Report zur Sektorenrotation hier herunterladen!

Moderation: Stefan Klotter, Text: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion