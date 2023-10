DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Monopolkommission fordert mehr Wettbewerb im Energiesektor

Die Monopolkommission hat die Bundesregierung zu mehr Wettbewerb im Energiesektor aufgefordert, um so die Kosten für die Transformation zu begrenzen und die Energieversorgung in Deutschland zu sichern. In ihrem Gutachten zum Energiesektor plädiert die Behörde für eine stärkere Diversifizierung und Flexibilisierung bei den Gasimporten und fordert für den Stromsektor eine Abkehr vom bestehenden System der strategischen Kapazitätsreserve.

Enria: EZB-Modelle für Kreditrisiken liefern "rosige" Ergebnisse

Der scheidende Chef der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Andrea Enria, hat davor gewarnt, die Stabilität von Banken nach starken Schocks ausschließlich auf Basis von Modellen beurteilen zu wollen. "Wenn ich mir die Ergebnisse der internen Modelle der Banken und unserer eigenen Modelle ansehen, dann sind Ergebnisse sehr rosig", sagte Enria zur Eröffnung der Jahrestagung der portugiesischen Bankenaufsicht unter Verweis auf die Kreditrisiken der Institute. Man müsse sich klar darüber sein, dass diese Modelle nicht in der Lage seien, die Problempunkte richtig zu identifizieren.

Chinas Staatschef Xi: Verhältnis zu den USA "bestimmt Schicksal der Menschheit"

Chinas Staatschef Xi Jinping hat das Verhältnis zu den USA bei einem Treffen mit dem US-Spitzenpolitiker Chuck Schumer als wichtig für die gesamte Menschheit bezeichnet. "Wie China und die USA in einer Welt voller Veränderungen und Aufruhr miteinander auskommen, wird die Zukunft und das Schicksal der Menschheit bestimmen", sagte Xi bei dem Treffen mit dem Mehrheitsführer der Demokraten im US-Senat.

Opec rechnet mit langfristig steigender Ölnachfrage

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) rechnet damit, dass die weltweite Nachfrage nach Öl bis zur Mitte des Jahrhunderts zunehmen wird. Wie aus dem jetzt veröffentlichten Opec-Jahresbericht zu langfristigen Trends am Energiemarkt hervorgeht, sieht die Organisation die weltweite tägliche Ölnachfrage 2045 bei 116 Millionen Barrell. Die Prognose für 2025 wurde auf 106,1 (zuvor: 105,5) Millionen Barrel angehoben.

Lindner: Auftrag aus Wahlen ist Überprüfung der Regierungsarbeit

Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner hat aufgrund der Wahlergebnisse in Hessen und Bayern Konsequenzen für die Politik der Ampel-Koalition im Bund gefordert. "Für die Koalition in Berlin insgesamt ist der gestrige Wahlsonntag jetzt ein Arbeitsauftrag", sagte Lindner nach Gremiensitzungen seiner Partei in Berlin. "Alle drei Koalitionspartner haben verloren", betonte Lindner. "Deshalb ist unser Auftrag, nun unsere Regierungsarbeit kritisch zu prüfen." Das werde die Aufgabe in den nächsten Wochen sein.

Weitere 4.000 Beschäftigte in der US-Autoindustrie streiken

In den USA haben sich nach Gewerkschaftsangaben weitere 4000 Beschäftigte in der Autoindustrie der Streikbewegung angeschlossen. 4000 Angestellte des Nutzfahrzeugherstellers Mack Truck mit Werken in den Bundesstaaten Pennsylvania und Maryland hätten am Sonntag gegen eine Einigung mit ihrem Arbeitgeber gestimmt und würden am Montagmorgen in den Streik treten, erklärte die Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) im Onlinedienst X.

Wirtschaftsnobelpreis geht an US-Wissenschaftlerin Claudia Goldin

Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an die US-Forscherin Claudia Goldin. Das teilte das Nobelkomitee in Stockholm mit. Goldin habe "unser Verständnis für die Situation von Frauen auf dem Arbeitsmarkt" verbessert, hieß es zur Begründung.

DJG/DJN/AFP/jhe/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2023 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.