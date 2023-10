DJ Sachverständigenrat zieht nach Berlin um

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) hat seinen Umzug nach Berlin angekündigt. Der SVR habe "in enger Abstimmung mit dem Statistischen Bundesamt und der Bundesregierung entschieden, seinen Hauptstandort im kommenden Jahr schrittweise nach Berlin zu verlegen", gaben die fünf Wirtschaftsweisen bekannt. Voraussichtlich ab Mitte des Jahres 2024 werde ein Teil des wissenschaftlichen Stabes bereits am neuen Standort, in den Räumlichkeiten des Statistischen Bundesamtes in Berlin Mitte, arbeiten. Auch die Ratssitzungen würden in der Regel dort stattfinden.

"Die Verlagerung seines Sitzes in die Hauptstadt ermöglicht den Mitgliedern des Sachverständigenrats sowie dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen intensiveren Austausch mit der Entscheidungs- und Arbeitsebene in der Exekutive und Legislative", erklärte der SVR. Gleichzeitig habe Berlin als Wissenschaftsstandort an Bedeutung gewonnen und biete ein attraktives Umfeld für den Sachverständigenrat als Institution der wissenschaftlichen Politikberatung. "Mit dem Umzug nach Berlin, der größeren Nähe zu thematischen Debatten und der Möglichkeit zum persönlichen Austausch profitieren nicht nur die Ratsmitglieder, sondern vor allem auch die Ökonominnen und Ökonomen im wissenschaftlichen Stab", begründete die SVR-Vorsitzende Monika Schnitzer die Entscheidung.

Bei der Gründung des Sachverständigenrates vor 60 Jahren sei für die Wahl des Hauptsitzes in Wiesbaden die räumliche Anbindung an das Statistische Bundesamt und die dort vorhandenen Daten ausschlaggebend gewesen, so der SVR. Im Zeitalter digital verfügbarer Daten sei diese räumliche Nähe von nachrangiger Bedeutung. Der persönliche Austausch werde in der wirtschaftspolitischen Debatte hingegen wichtiger, gerade in Zeiten, in denen große wirtschaftliche Veränderungen zu bewältigen seien. Mit dem Standortwechsel verbinde der Sachverständigenrat die Chance, sich noch stärker als kritisch-konstruktives Beratungsgremium einzubringen.

