Die KI-gestützte Lieferantensuche von Scoutbee wird in die SAP Ariba Sourcing-Lösung integriert

Scoutbee, die führende KI-gestützte Plattform für die Lieferantensuche, kündigt heute eine erweiterte Partnerschaft mit SAP an, um Kunden dabei zu unterstützen, schneller und einfacher neue Lieferanten zu finden und zu Beschaffungsevents einzuladen, die ihren strategischen Anforderungen gerecht werden. Scoutbee plant die Integration von Scoutbee Discovery in die SAP Ariba Sourcing Lösung mit einer voraussichtlichen Verfügbarkeit im ersten Quartal 2024.

"Als begeisterter Nutzer von SAP Ariba Sourcing und Kunde von Scoutbee begrüßen wir die nahtlose Integration dieser Lösungen", kommentiert Michael DeWitt, Vice President of Indirect Spend Management, Walmart International. "Scoutbee unterstützt uns dabei, in kürzerer Zeit einen Lieferanten zu finden, der unseren Vorstellungen entspricht. Ganz gleich, ob wir Lieferanten einer bestimmten Region oder Kategorie suchen oder ob wir auf Nachhaltigkeit, Vielfalt, Risikominderung oder Kostenwettbewerbsfähigkeit Wert legen wir können nun die besten verfügbaren Lieferanten schneller finden.

Die KI-gestützten Funktionen von Scoutbee für die Lieferantensuche helfen Unternehmen, neue Lieferanten zu identifizieren, die strategische Geschäftsziele wie Risikomanagement, Nearshoring-Strategien, ökologische, soziale und Governance-Initiativen (ESG) sowie Initiativen für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion (DE&I) und vieles mehr fördern. Mit der Integration können Unternehmen, die ein Beschaffungsevent in SAP Ariba Sourcing durchführen, umgehen neue Lieferanten aus Scoutbee einbeziehen, die wichtige Kriterien in den Bereichen Nachhaltigkeit, Diversität, Kosten und Risiko erfüllen, und diese Lieferanten direkt dem Beschaffungsevent hinzufügen, ohne den Event-Bildschirm verlassen zu müssen.

"Unternehmen setzen zunehmend auf E-Sourcing-Tools, da sie aktiv nach Möglichkeiten suchen, ihre Beschaffungsbasis umzuschichten, um Risiken zu mindern, Geld zu sparen und mehrere strategische Prioritäten zu setzen. Durch die Integration der Scoutbee-Lieferantensuche in SAP Ariba Sourcing ist es für Kunden nun denkbar einfach, die besten neuen Lieferanten zu finden, die sie zur Angebotsabgabe einladen können", so Gregor Stühler, CEO und Mitbegründer von Scoutbee. "Wir freuen uns, gemeinsam mit einem Branchenführer wie SAP noch mehr Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit durch Innovationen in der Lieferkette zu steigern.

"Unsere Beschaffungslösungen sind seit jeher auf Schnelligkeit, Einfachheit und Innovation ausgerichtet. Jede Weiterentwicklung des Tools zielt darauf ab, unseren Kunden zu helfen, Zeit zu sparen, die Beschaffungszyklen zu beschleunigen und wichtige geschäftliche Herausforderungen zu bewältigen", erklärt Baber Farooq, Senior Vice President, Market Strategy, Procurement Solutions, SAP. "Die Integration von Scoutbee wird unseren Kunden helfen, die Suche nach Lieferanten zu optimieren und schnell die besten Lieferanten und Wertschöpfungsgelegenheiten für ihr Unternehmen zu bestimmen.

Scoutbee ist Goldsponsor der SAP Spend Connect Live (9. bis 11. Oktober, Wien), wo Gregor Stühler, Scoutbee-CEO, und Michael DeWitt, Vice President of Indirect Spend Management, Walmart International, einen Vortrag mit dem Titel "Wie Walmart und Scoutbee kooperieren, um die richtigen Lieferanten zu finden" halten werden.

Scoutbee war auch Sponsor des Roadshow-Events SAP Spend Connect in Chicago, Toronto und Atlanta.

Scoutbee ist für die digitale Suche verfügbar und kann im SAP Store erworben werden.

Erfahren Sie mehr über die Scoutbee Intelligence Platform.

Über Scoutbee Better Data. Better Decisions. Better World.

Scoutbee sorgt für bessere Geschäftsergebnisse, indem es Unternehmen umsetzbare Erkenntnisse bereitstellt, die sie zur Perfektionierung der Lieferantenbasis und zur Förderung strategischer Initiativen wie Risikomanagement, ESG und Innovation benötigen. Die Scoutbee Intelligence Platform (SIP) nutzt Graphentechnologie sowie prädiktive und präskriptive Analysen, um eine ganzheitliche Sicht auf Lieferanten zu liefern, die das Beschaffungswesen dabei unterstützt, sichere Lieferantenentscheidungen zu treffen, die funktionsübergreifende Effizienz zu steigern und ihre bestehenden Technologieinvestitionen zu optimieren. Die KI-gestützte Datenbasis von Scoutbee verbindet Teams mit jedem Datenpunkt intern, extern, von Dritten und mehr und jeder Datenkombination, die notwendig ist, um eine belastbare, wettbewerbsfähige und nachhaltige Lieferbasis zu orchestrieren.

Scoutbee ist ein globales Unternehmen mit Mitarbeitern aus mehr als 20 Ländern. Erfahren Sie mehr unter scoutbee.com, und folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und YouTube.

2023 SAP SE oder ein mit SAP verbundenes Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen zu Nutzungsbedingungen, Haftungsausschlüssen, Offenlegungen oder Einschränkungen finden Sie in den rechtlichen Hinweisen auf www.sap.com/legal-notice. SAP und andere im Text erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Weitere Informationen und Hinweise zu Marken finden Sie unter https://www.sap.com/copyright.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231009395315/de/

Contacts:

Medienkontakt

Elle Lynott (USA)

Corporate Ink für Scoutbee

scoutbee@corporateink.com

+1 617.969.9192

Val De Oliveira (Europa)

Scoutbee

val.deoliveira@scoutbee.com

+49 160 1406520