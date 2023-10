Stuttgart (ots) -Zum Jahreswechsel senkt die Sparda-Bank Baden-Württemberg eG die Konto-führungsgebühren. Statt vormals 7,50 Euro kostet SpardaGiro ab dem 1. Januar 2024 dann nur noch 3,90 Euro pro Monat.Der Blick zurück offenbart: Die vergangenen Jahre waren keine einfache Zeit für Anleger und Sparer in Deutschland. Denn die Senkung des Leitzins' auf Null durch die Europäische Zentralbank (EZB) hatte spürbare Folgen für die Banken und damit auch für deren Kundinnen und Kunden. So mussten die Banken unter anderem Negativzinsen dafür bezahlen, dass sie Kundengelder bei der EZB hinterlegten. Viele Banken gaben diese an ihre Kunden weiter. Im Gegensatz dazu verzichtete die Sparda-Bank Baden-Württemberg eG komplett auf die Einführung von Negativzinsen. Auch die Nullzins-Phase beendete die die Genossenschaftsbank als eine der ersten Banken in Deutschland. In der Folge konnten sich die Sparda-BW-Kunden ab Oktober 2022 wieder über steigende Zinsen freuen. "Wir haben schon immer gesagt, dass wir eine positive Entwicklung an unsere Kundinnen und Kunden weitergeben werden", macht der Vorstandsvorsitzende der Sparda-Bank BW, Martin Hettich, mit Blick auf die aktuellen Anlage-Angebote deutlich.Vertrauen zahlt sich für Kunden ausAnders als bei den Negativzinsen war die Sparda-Bank BW jedoch aufgrund der allgemeinen Marktsituation gezwungen, bei den Kontoführungsgebühren eine unliebsamere Entscheidung zu treffen: Im September 2020 musste die Genossenschaftsbank mit SpardaGiro erstmals ein kostenpflichtiges Kontomodell einführen. "Es ist absolut nachvollziehbar, dass wir damit niemanden eine Freude gemacht und darum auch deutlich Kunden verloren haben. Deswegen haben wir schon immer zugesichert, den Markt im Blick zu behalten und entsprechend zu reagieren, wenn es uns wirtschaftlich möglich ist", erklärt Hettich. Dank des steigenden Zinsniveaus und des Wegfalls der negativen Zinsen hat sich die Situation nun wieder grundlegend geändert. "Wir halten unser Versprechen von damals und geben diese finanzielle Entlastung durch die Zinswende nur allzu gerne an unsere Kundinnen und Kunden weiter", betont der Vorstandsvorsitzende: "Mit Beginn des Jahres 2024 senken wir die Gebühren für das SpardaGiro von 7,50 Euro auf 3,90 Euro pro Monat."Kostenloses Girokonto für junge MenschenWeiterhin gebührenfrei bleibt das Girokonto SpardaZero für alle Kundinnen und Kunden, die jünger als 31 Jahre sind.Weitere Informationen zu den Kontoführungsgebühren erhalten Sie hier (https://www.sparda-bw.de/girokonten-spardagiro/).Über die Sparda-Bank Baden-Württemberg eGDie Sparda-Bank Baden-Württemberg eG ist mit rund 15,6 Milliarden Euro Bilanzsumme und rund 470.000 Mitgliedern die mitgliederstärkste Genossenschaftsbank in Baden-Württemberg. Sie ist 1999 aus der Fusion der Sparda-Banken in Karlsruhe (1896 gegr.) und Stuttgart (1899 gegr.) hervorgegangen. Die Sparda-Banken wurden als Selbsthilfeeinrichtung für Beamte der Eisenbahn, Post und Dampfschifffahrt gegründet. Der Spar- und Darlehensverein sollte seinen Mitgliedern bescheidenen Wohlstand mittels günstigen Konditionen ermöglichen. Dieses genossenschaftliche Prinzip gehört zu den Grundprinzipien der Sparda-Bank BW und wird konsequent umgesetzt. Die standardisierten Finanzprodukte sowie das umfassende soziale, kulturelle und nachhaltige Engagement machen die Genossenschaftsbank in diesem Umfeld für ihre rund 640.000 Kunden attraktiv. Die Förderung des wirtschaftlichen Erfolges der Mitglieder bleibt das oberste Ziel. Aktuell unterhält die Sparda-Bank BW 35 Filialen und 18 SB-Banken in Baden-Württemberg.Pressekontakt:Andreas KüchlePressesprecher und Marketingleiter der Sparda-Bank Baden-WürttembergeGAn Hauptbahnhof 370173 Stuttgartandreas.kuechle@sparda-bw.deTel.: 0711 2006 1162Original-Content von: Sparda-Bank Baden-Württemberg eG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54922/5621430