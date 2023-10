Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc (40/23)

As from October 09, 2023, the following warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN BULL G5EN X3 AVA 1 GB00BG615Z85 MINI S INSTAL AVA 13 GB00BQRCRN29 MINI S OX2 AVA 02 GB00BQRBWZ60 TURBO L DJIA AVA 212 GB00BQRCL181 BEAR PLATIN X8 AVA 6 GB00BNTTKQ41 BULL DAX X8 AVA 4 GB00BKZYSB30 BEAR SBBB X3 AVA 2 GB00BQRBCP66 MINI S PLUG AVA 19 GB00BQRK4N54 BULL TIGO X2 AVA 1 GB00BL017W09 MINI S OLJA AVA 553 GB00BNTVMT75 MINI S US30Y AVA 29 GB00BNV3M687 MINI S US30Y AVA 21 GB00BNTV2B92 BULL ZAL X2 AVA 1 GB00BL080995 BULL CTM X2 AVA 1 GB00BG62WK50 MINI S HTRO AVA 22 GB00BQRKFP47 MINI S CEVI AVA 16 GB00BNV4YZ44 BULL LUNE X5 AVA 5 GB00BQRBGS77 BULL OMX X12 AVA 13 GB00BNTSW872 BEAR OMX X10 AVA 16 GB00BNTSWD27 MINI S PALLAD AVA 92 GB00BQRCWY86 BULL OMX X10 AVA 34 GB00BNTSW765 BEAR MTG X5 AVA 5 GB00BNTV3052 MINI L SKF AVA 15 GB00BVZWV488 BULL UBER X3 AVA 2 GB00BG5Z5W83 MINI S OLJA AVA 555 GB00BNTVPR66 TURBO L DAX AVA 758 GB00BKZZVL73 MINI S STORB AVA 5 GB00BNV0YJ63 MINI S BUND AVA 24 GB00BNTQFG01 MINI S PLATIN AVA 62 GB00BNV44M12 MINI S SUS AVA 05 GB00BQRCY978 BULL PLBY X2 AVA 3 GB00BNV1LV04 BULL DAX X12 AVA 10 GB00BKZZT025 BEAR OMX X12 AVA 17 GB00BNTSWF41 TURBO L NOVO AVA 30 GB00BQRBJN38 The last day of trading will be October 09, 2023. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance Stockholm on telephone +46 8 405 72 80, or iss@nasdaq.com.