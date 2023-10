AMD im Konsolidierungsdreieck - hier bietet sich eine Inliner-Strategie an!

Der Halbleiterhersteller AMD bildet ein Konsolidierungsdreieck. Hier präsentieren sich nun erfolgversprechende Aussichten mit einem Inliner-Optionsschein!

Halbleiter sind und bleiben die Grundlage aller wichtigen Transformationstechnologien. Ohne Chips geht in Zukunft gar nichts. Je mehr digitale Technik ins Spiel kommt, desto mehr werden die kleinen Wunderprodukte benötigt. Advanced Micro Devices Inc. aus den USA, kurz AMD genannt, ist der zweitgrößte Chiphersteller der Welt. Der Konzern entwickelt und produziert Mikroprozessoren, Flash-Speicher für Computer sowie Kommunikations- und Netzwerkanwendungen.

Von AMD entwickelte Grafikkarten werden in Spielkonsolen ebenso verbaut wie in PCs. Der vor Jahren auf den Markt gebrachte Ryzen-Chip hat der Konkurrenz deutliche Marktanteile abgeknüpft.

Anfang August meldete das Unternehmen die Zahlen für das zweite Geschäftsquartal, das am 30. Juni 2023 endete. Der Umsatz lag mit 5,4 Mrd. US-Dollar mehr als 18 Prozent niedriger als im Vorjahresquartal. Der Gewinn ging sogar um 94 Prozent auf 27 Mill. US-Dollar zurück. Damit wurden zwar die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Aktie konnte davon jedoch nicht profitieren.

Wie im langfristigen Kursverlauf in Abbildung 1 zu sehen, ist die Aktie zurück bis zur blauen 200-Tage-Linie gefallen und von dort aus wieder nach oben abgeprallt. Mittelfristig befindet sich die Aktie zwischen dem Aufwärts- und Abwärtstrend. Gemeinsam bilden diese beiden Trendlinien ein Konsolidierungsdreieck, welches Sie in Gelb sehen. Ein Anstieg bzw. ein Kursrutsch ist bei dieser Aktie aktuell nicht zu erwarten.

Vielmehr darf davon ausgegangen werden, dass die Aktie sich mehr oder weniger zwischen den Begrenzungen des gelben Bereiches hin- und herbewegen wird. Ein Inliner-Optionsschein ist ideal, um von einem derartigen Szenario zu profitieren.

Charakteristisch für einen Schein dieser Art sind seine obere und untere Barriere. Wird während der Laufzeit des Scheins keine der beiden Barrieren berührt, zahlt der Emittent zehn Euro aus. Hierfür wäre es bereits ausreichend, wenn sich die AMD-Aktie bis zum Laufzeitende des Inliner-Optionsscheins im Januar 2024 im gelben Bereich des Konsolidierungsdreiecks aufhält.

Abbildung 1 - Advanced Micro Devices Inc. im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum 24.09.2018 bis 06.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Der hier vorgestellte Inliner-Optionsschein kostet momentan knapp 7,44 Euro und hat eine Laufzeit bis zum 17. Januar 2024. Berührt die Aktie bis zum letzten Bewertungstag weder die untere Barriere bei 80,00 US-Dollar noch die obere Barriere bei 150,00 US-Dollar, erhalten Anleger am Laufzeitende EUR 10. Die untere Barriere liegt unterhalb des Aufwärtstrends und zudem unter der steigenden 200-Tage-Linie, die aktuell bei knapp 97 US-Dollar berechnet wird. Die obere Barriere des Inliner-Optionsscheins ist bei 150 US-Dollar anzutreffen und liegt damit nicht nur deutlich über der oberen Begrenzung des Konsolidierungsdreiecks, sondern auch über dem bisherigen Jahreshoch der Aktie. Für den vorgeschlagenen Inliner-Optionsschein werden zum Ende der Laufzeit zehn Euro pro Schein ausgezahlt, sofern die AMD-Aktie während der Laufzeit zu keinem Zeitpunkt eine der beiden für den Schein gültigen Knock-Out-Barrieren berührt hat.

In der Fünf-Jahres-Grafik (Abbildung 1) sind sowohl die untere als auch die obere Barriere als waagerechte, rote Linien eingefügt. Den Abrechnungstag sehen Sie als vertikalen, blau-gepunkteten Strich eingetragen. Eine Glattstellung empfiehlt sich, wenn die AMD-Aktie für zwei Tage in Folge unter 90,00 US-Dollar oder über 135,00 US-Dollar aus dem Handel geht. Wird eine der beiden Barrieren verletzt, verfällt der Inline-Optionsschein wertlos. Das bedeutet einen Totalverlust.

Inline-Optionsschein auf Advanced Micro Devices Inc. für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung Basiswert WKN Briefkurs in EUR Untere/Obere Barriere in USD

letzter Bewertungstag Maximale Auszahlung in EUR

Advanced Micro Devices Inc. HC8PUZ 7,50 80,00/150,00 17.01.2024 10,00 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.10.2023; 13:20 Uhr Weitere Produkte auf AMD und andere Basiswerte finden Sie unter: www.onemarkets.de

