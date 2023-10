München (ots) -Nichts bleibt im Verborgenen: Zum zehnjährigen Jubiläum von "Promi Big Brother" zeigt der große Bruder das Leben seiner neuen Bewohner*innen rund um die Uhr im 24-stündigen Livestream auf Joyn. "Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" wird als eigener Sender als Live-TV-Channel bei Joyn PLUS+ zu sehen sein.Und Big Brother hat seine ersten neuen Bewohner:innen bereits ausgewählt: Realitystar Yeliz Koc und Schlagersänger Peter Klein ziehen bei "Promi Big Brother" ein und begeben sich im 24-stündigen Livestream unter die ständige Beobachtung durch Big Brother und die Zuschauer*innen. Die neue Staffel der Realityshow startet ab Montag, 20. November 2023 live in SAT.1.Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1."Promi Big Brother" ab Montag, 20. November 2023, täglich live in SAT.1 und auf JoynHashtag zur Show: PromiBBKurz-Interviews und Fotos aller Bewohner:innen, Informationen und Fotomaterial zur Show finden Sie auf unserer "Promi Big Brother"-Presseseite unter http://presse.sat1.de/promibigbrother. Einzel-Interviews mit den Bewohner:innen vorab können gerne individuell angefragt werden.Über JoynAuf Joyn kommt das Beste zusammen: Fernsehen, wie man es kennt, und Streaming, wie man es nie mehr missen möchte. Easy eingerichtet, aber schwer wieder wegzudenken. Weil Joyn einfach keine Wünsche offenlässt: Joyn bietet ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen.Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm und ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE.Pressekontakt:Pressekontakt Format:Kevin KörberTel.: +49 89 95 07 - 1187kevin.koerber@seven.oneKatrin DietzTel.: +49 89 95 07 - 1154katrin.dietz@seven.onePhoto Production & Editing:Clarissa SchreinerTel: +49 89 95 07 - 1191clarissa.schreiner@seven.onePressekontakt Joyn:Luisa HollmannTel.: +49 151 43140405luisa.hollmann@joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5621500