Idstein (ots) -Motorola Solutions (https://www.motorolasolutions.com/de_xc.html), ein weltweit führender Anbieter von sicherheitskritischen Kommunikationslösungen, hat heute bekannt gegeben, die Polizei in Litauen mit M500 Fahrzeug-Videolösungen (https://www.motorolasolutions.com/en_xu/video-security-access-control/in-car-video-systems/m500.html)auszustatten. Die KI-basierte Videolösung erfasst dank hochauflösender Kameras die Lage innerhalb und außerhalb des Einsatzfahrzeugs und hilft Beamten, Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen und Videobeweise zu sichern. Die Polizei setzt die neuen Videolösungen zur Unterstützung ihrer täglichen Arbeit ein, um die Sicherheit auf den Straßen des Landes zu gewährleisten."Polizeibeamte müssen auf alles vorbereitet sein, wenn sie auf Streife sind", sagt Axel Kukuk, Regional Sales Lead, Central Europe, Nordics and Baltics bei Motorola Solutions. "Selbst scheinbar alltägliche Situationen können in Sekundenschnelle eskalieren. Video-Sicherheitstechnologie spielt daher bereits heute eine zentrale Rolle beim Schutz von Polizeibeamten, Bürgerinnen und Bürgern sowie Eigentum und ist ein integraler Bestandteil der modernen Polizeiarbeit", so Kukuk.Motorola Solutions implementiert die neue M500 Fahrzeug-Videolösung bei der Polizei in Litauen zusammen mit seiner VideoManager-Softwarelösung (https://www.motorolasolutions.com/de_xc/video-security-access-control/body-worn-cameras/videomanager.htmltaboverview). Diese ist eine vollständig anpassbare Lösung zur Verwaltung digitaler Beweismittel, mit der das Videomaterial des M500 sowie der sich im Einsatz befindenden VB400 Bodycams (https://www.motorolasolutions.com/de_xc/video-security-access-control/body-worn-cameras/vb400.htmltabproductinfo) ausgewertet, gespeichert und verwaltet werden kann. Dank der nahtlosen Integration ermöglicht die Softwarelösung den reibungslosen Austausch von Videomaterial zwischen der Leitstelle und den Einsatzkräften, um Videobeweise für Ermittlungen und Nachuntersuchungen zusammenzustellen.Als zuverlässiger Technologiepartner versorgt Motorola Solutions die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in Litauen seit 15 Jahren mit zukunftsweisenden Kommunikationslösungen, inklusive des sicheren und hochverfügbaren, landesweiten TETRA-Digitalfunknetzes, dass die Kommunikation zwischen Polizei, Feuerwehr und Rettungsorganisationen sicherstellt. Darüber hinaus hat Motorola Solutions kürzlich die nationale Polizei und den Grenzschutz mit 2500 Bodycams ausgestattet.