Berlin (ots) -In prominenter Besetzung startet L'Oréal Paris am 10. & 11. Oktober 2023 als weltweit führende Beauty Marke die bislang größte Monomarken-Aktivierung im Rahmen der Amazon Prime Big Deals. Innerhalb des ersten Shopping Events von L'Oréal Paris erhalten die Zuschauenden exklusive Einblicke in die innovative Produktwelt der Marke sowie wertvolle Tipps und Tricks im Hinblick auf weitgefächerte Schönheitsfragen - abgerundet durch anregende Beauty-Games und Facts.Entlang insgesamt vier verschiedenen Kategorien wird umfassendes Infotainment erwartet, wobei Rebecca Mir als Moderatorin des Streams durch die L'Oréal Paris Segmente Skincare, Make-up, Haircare und Men Expert (https://www.amazon.de/stores/page/8B5D902C-4AE1-43E2-A5C9-83F9C4EBD724?) führt. Neben der Präsentation aktueller Produktinnovationen, können sich die Zuschauenden auf die praktische Demonstration der Anwendungsprozesse mit Vorher-Nachher Effekt und umfassender Beantwortung der Community-Fragen freuen - im Zusammenspiel mit hilfreichem Expertenwissen und nützlichen Pflegetipps für den Alltag. Im Fokus stehen unter anderem die neue Vitamin C Hautpflegeserie von L'Oréal Paris sowie die gegen Haarschäden hochwirksame Bond Repair Haircare Linie von Elvital. Mit Schwerpunkt auf die Themenbereiche Hydration und Longevity wird im Bereich Men Expert die Power Age Serie präsentiert, bestehend aus Créme, Augenpflege und Serum. Im Bereich Make-up wird sich innerhalb des Shoppingevents alles rund um Mascara und Foundation drehen, mit Fokus auf die Telescopic Lift Mascara und die Perfect Match Foundation.Im Rahmen des 1-stündigen Streams werden folgende Expert:innen für L'Oréal Paris vor Ort vertreten sein: Hairstylist und größter Haarinfluencer Dejan Garz, Skinfluencer Neschro Baydono, sowie Paula Wolf als professionelle Make-up Artistin und Influencerin auf TikTok, Instagram und YouTube. Die Kategorien ergänzend sind ebenso Content-Creatorin Laura Maria Rypa, Schauspielerin Valentina Pahde, Influencer, Fitnessmodel, Dozent und Reality TV Star Nam Vo, Content-Creator und Schauspieler Tim Stammberger sowie Unternehmerin, Model, Influencerin & Reality TV Star Sissi Melzer anwesend.Der Live-Stream wird online auf Amazon.de ausgestrahlt: https://www.amazon.de/primedealdays?language=de_DE