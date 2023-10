Wien (ots) -TELE Haase unterstützt als offizielle Partnerin die Pink Ribbon-Aktion 2023 der Österreichischen KrebshilfeDer offizielle Brustkrebs-Monat hat begonnen und in diesem Jahr ist TELE Haase erstmals offizieller Partner der Pink Ribbon Kampagne 2023.TELE hat unter dem Motto "Pink up your cabinet" ein gänzlich pinkes Relais aufgelegt, um mehr Pink in den Schaltschrank zu bringen und so ein Zeichen zu Setzen für mehr Sichtbarkeit von Frauen im technischen Umfeld.Gleichzeitig unterstützt TELE damit die österreichische Krebshilfe, denn 60% der Erlöse aus dem Verkauf des pinken Relais werden an die österreichische Krebshilfe gespendet, um Betroffene zu unterstützen.Bei dieser Sonder-Edition handelt es sich um einen Top-Seller aus dem Sortiment von TELE, dem Multifunktionsrelais E1ZM10. Erhältlich ist das Gerät direkt auf der TELE Webseite unter https://www.tele-online.com/pink-ribbon/, wo auch alle technischen Details zu finden sind.Mit der Teilnahme an der Pink Ribbon-Aktion möchte TELE Haase nicht nur ein Zeichen für mehr Sichtbarkeit von Frauen in technischen Berufen setzen, sondern sich auch aktiv für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen engagieren. Mit der Pink Ribbon Aktion erinnert die Österreichische Krebshilfe an die Wichtigkeit der Mammografie, setzt ein sichtbares Zeichen der Solidarität mit Betroffenen und sammelt Spenden für den Soforthilfe-Fonds für Brustkrebspatientinnen.Als Partnerin möchten TELE Haase Solidarität mit von Brustkrebs betroffenen Frauen ausdrücken und einen Beitrag zur Bekämpfung von Brustkrebs leisten. Im Zuge der in ihrer Strategie verankerten Sustainable Development Goals macht TELE es sich zur Aufgabe - und ferner auch zur Verantwortung - die Welt ein Stück weit besser zu machen.Pressekontakt:Gabrijela PonierMarketinggabrijela.ponier@tele-haase.at+43 1 61474 644Original-Content von: TELE Haase Steuergeräte GesmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172141/5621580