DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 10. Oktober (vorläufige Fassung)

=== 07:30 DE/About You Holding SE, Ergebnis 2Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 09:00 DE/BMW AG, Absatzzahlen 3Q *** 10:00 MA/International Monetary Fund's World Economic Outlook 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission inflationsindexierter Bundesanleihen im Volumen 600 Mio EUR und mit Laufzeiten 2033 und 2046 *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q *** 15:00 MA/IWF, Weltwirtschaftsausblick *** 16:30 MA/IWF, Globaler Finanzstabilitätsbericht 17:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei 22. Jahreskonferenz des Rates für nachhaltige Entwicklung, Berlin 17:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede bei Wärmekonferenz des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie, Berlin *** 17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 3Q 21:00 US/Fed-Minneapolis-Präsident Kashkari (2023 stimmberechtigt im FOMC), speaks at Minot Area Chamber EDC Town Hall **** - MA/Jahrestagung Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank (bis 15.10), Marrakesch ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

